Dainius Repšys iškovojo Europos čempionato auksą, Žydrūnas Savickas pelnė bronzą

Vyrų amžiaus grupėje virš 40 metų dominavo Dainius Repšys. Jis per 5 rungtis surinko 44 taškus iš 50 galimų ir tapo čempionu. Už lietuvio liko britai – Andrew Lumley (36) bei Chrisas Windsoras-Price‘as (34).
D. Repšys laimėjo net 4 rungtis: 300 kg štangos atkėlimą (9 pakėlimai), 140 kg rąsto kėlimą (4 pakėlimai), smėlio maišų metimą (5 maišai nuo 17 iki 25 kg svorio per 32.13 sek.) ir 380 kg naščių nešimą (24 m per 23.96 sek.). Tik smėlio maišų sukėlimo rungtyje D. Repšys nepateko tarp lyderių.
Vyrų amžiaus grupėje virš 50 metų bronzą pelnė Žydrūnas Savickas (51 tšk.), kuris į priekį praleido tik du britus – Richardą Birchmore‘ą (53,5) ir nenuilstantį Marką Felixą (53,5). Ž. Savickas, kaip įprasta, geriausiai pasirodė rąsto kėlimo rungtyje – 110 kg rąstą per minutę pakėlė net 12 kartų.
Moterų svorio kategorijoje iki 64 kg varžėsi Agnė Zubavičiūtė. Ji užėmė 12-ą vietą.
