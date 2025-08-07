Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Karolis Krukauskas vėl triumfavo Lietuvos kalnų dviračių „downhill“ čempionate Ignalinoje

2025-08-07 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 15:30

Ignalinoje vykusio Lietuvos kalnų dviračių „downhill“ (greitojo nusileidimo) čempionu dar kartą tapo Karolis Krukauskas.

Karolis Krukauskas (Dainiaus Sviderskio nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ignalinoje vykusio Lietuvos kalnų dviračių „downhill“ (greitojo nusileidimo) čempionu dar kartą tapo Karolis Krukauskas.

0

Nugalėtojo bendras laikas siekė 1 min. 17.16 sek. Antras buvo Titas Urbonas (1:21.30), trečias – Kastytis Bubelė (1:25.06).

Vyrų elito kategorijoje varžėsi 8 sportininkai.

Tuo tarpu Zarasuose vyko Lietuvos „gravel“ (žvyrkelio) dviračių čempionatas. Ten Eimantas Gudiškis ir Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė čempionų titulą apgynė trečius metus iš eilės

