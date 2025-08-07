Karolis Krukauskas vėl triumfavo Lietuvos kalnų dviračių „downhill“ čempionate Ignalinoje

Nugalėtojo bendras laikas siekė 1 min. 17.16 sek. Antras buvo Titas Urbonas (1:21.30), trečias – Kastytis Bubelė (1:25.06).
Vyrų elito kategorijoje varžėsi 8 sportininkai.
Tuo tarpu Zarasuose vyko Lietuvos „gravel“ (žvyrkelio) dviračių čempionatas. Ten Eimantas Gudiškis ir Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė čempionų titulą apgynė trečius metus iš eilės
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!