  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Maksimilijonas Saudargas užėmė 23-ią vietą Europos jaunimo kalnų dviračių čempionate

2025-08-07 15:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 15:12

Ispanijos La Molina kalnų kurorte vyko Europos kalnų dviračių čempionatas.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Ispanijos La Molina kalnų kurorte vyko Europos kalnų dviračių čempionatas.

0

Vienintelis Lietuvos atstovas Maksimilijonas Saudargas greitojo nusileidimo trasą įveikė per 3 min. 13.97 sek. Lietuvis jaunimo kategorijoje užėmė 23-ią vietą.

Nugalėtoju tapo Omri Danonas iš Izraelio (3:01.55). Antras finišavo ispanas Oriolis Cuadratas Castellsas (3:02.40), o trečias liko estas Riko Maeuibo (3:03.76).

Jaunimo kategorijoje varžėsi 61 dviratininkas.

