Maksimilijonas Saudargas užėmė 23-ią vietą Europos jaunimo kalnų dviračių čempionate

Vienintelis Lietuvos atstovas Maksimilijonas Saudargas greitojo nusileidimo trasą įveikė per 3 min. 13.97 sek. Lietuvis jaunimo kategorijoje užėmė 23-ią vietą.
Nugalėtoju tapo Omri Danonas iš Izraelio (3:01.55). Antras finišavo ispanas Oriolis Cuadratas Castellsas (3:02.40), o trečias liko estas Riko Maeuibo (3:03.76).
Jaunimo kategorijoje varžėsi 61 dviratininkas.
