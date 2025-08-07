Erikas Scheidt pasaulio jaunių buriavimo čempionate – 29-as tarp 140 dalyvių

Vaikinų varžybose Erikas Scheidt pateko į auksinį laivyną, surinko 270 baudos balų per 12 baudos balų ir užėmė 29-ą vietą. Dviejuose plaukimuose E. Scheidt iškovojo 3-iąsias vietas. Tarp U17 kategorijos sportininkų jo rezultatas galutinėje įskaitoje buvo 7-as. Gintarės Volungevičiūtės-Scheidt sūnus šįkart atstovavo savo tėčio, pasaulinės buriavimo legendos, Roberto Scheidt valstybei – Brazilijai.
Nugalėtoju tapo italas Alessandro Cirinei (92 baudos balai). Antras buvo kroatas Josipas Tafra (112), trečias – argentinietis Joaquinas Galvanas (127).
Vaikinų kategorijoje varžėsi 140 buriuotojų.
