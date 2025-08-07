Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Erikas Scheidt pasaulio jaunių buriavimo čempionate – 29-as tarp 140 dalyvių

2025-08-07 14:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 14:15

Los Andžele (JAV) baigėsi pasaulio jaunių ILCA 6 klasės buriavimo čempionatas.

„Prow Media“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Los Andžele (JAV) baigėsi pasaulio jaunių ILCA 6 klasės buriavimo čempionatas.

REKLAMA
0

Vaikinų varžybose Erikas Scheidt pateko į auksinį laivyną, surinko 270 baudos balų per 12 baudos balų ir užėmė 29-ą vietą. Dviejuose plaukimuose E. Scheidt iškovojo 3-iąsias vietas. Tarp U17 kategorijos sportininkų jo rezultatas galutinėje įskaitoje buvo 7-as. Gintarės Volungevičiūtės-Scheidt sūnus šįkart atstovavo savo tėčio, pasaulinės buriavimo legendos, Roberto Scheidt valstybei – Brazilijai.

Nugalėtoju tapo italas Alessandro Cirinei (92 baudos balai). Antras buvo kroatas Josipas Tafra (112), trečias – argentinietis Joaquinas Galvanas (127).

Vaikinų kategorijoje varžėsi 140 buriuotojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų