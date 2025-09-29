Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos kultūros Italijoje metus atversiantis Rokas Zubovas: ministras nevertas aukoti programos

2025-09-29 11:03 / šaltinis: BNS
2025-09-29 11:03

 Kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas sako, kad prezidento Gitano Nausėdos sprendimas į kultūros ministrus paskirti Ignotą Adomavičių yra apgailėtinas, tačiau Lietuvos kultūros metus Italijoje atidarys, nes dėl to neverta aukoti programos.

Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)

 Kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas sako, kad prezidento Gitano Nausėdos sprendimas į kultūros ministrus paskirti Ignotą Adomavičių yra apgailėtinas, tačiau Lietuvos kultūros metus Italijoje atidarys, nes dėl to neverta aukoti programos.

R. Zubovas Italijos prezidento rūmuose Romoje spalio 5-ąją vyksiančiame inauguraciniame koncerte kartu su italų atlikėjų styginių kvartetu EOS atliks M. K. Čiurlionio kūrinius.

Koncerte dalyvaus Italijos ir Lietuvos vadovai.

„Mano įsitikinimu, gėdingas ir pasibjaurėtinas yra socdemų sprendimas atiduoti Lietuvos kultūros vairą save visapusiškai diskreditavusiai partijai, o ir ne mažiau apgailėtinas man atrodo prezidento, tiek kalbėjusio apie mūsų vertybes ir tapatybę, negebėjimas sustabdyti šio proceso“, – socialinio tinklo „Facebook“ įraše pirmadienį teigė R. Zubovas.

„Pasigailėtinas naujasis prisaikdintas ministras, dar vis nesuvokiantis į kokias vežėčias čia švogeris jį įsodino, tikrai nėra vertas griauti Lietuvos įvaizdžio pasaulyje ir tikrai nevertas aukoti Čiurlionio 150 programos. Tai tik pradžiugintų chaosą kelti siekiančią Lietuvai priešišką jį į šią poziciją įstačiusią jėgą. Tikiuosi jūsų supratimo dėl savo apsisprendimo groti Romoje, Lietuvos kultūros sezono Italijoje pradžios koncerte“, – nurodo kūrėjas.

Anot jo, Lietuvos kultūros sezonas Italijoje – svarbi Lietuvos diplomatijos visame pasaulyje dalis, o M. K. Čiurlioniui skirtų renginių dėka pasaulis regi kūrybingą, šviesią, dvasingą Lietuvą.

Renginiai Italijoje truks metus. Programa apims vizualųjį meną, teatrą, šokį, naująją operą, muziką, kiną, literatūrą, istoriją.

Jos dėmesys nukreiptas į Italijos šiaurinius ir cetrinius regionus – Romą, Boloniją, Turiną, Milaną, Veneciją. Šiuose miestuose vyksta didžiausios ir garsiausios, dideles auditorijas sutraukiančios meno mugės, bienalės ar festivaliai.

Pats I. Adomavičius žurnalistams pirmadienį teigė inauguraciniame koncerte dalyvauti neketinantis.

Kaip skelbė BNSN, naujojo ministro paskyrimas sukėlė dalies kultūros bendruomenės pasipiktinimą. Per savaitę surengtos dvi protesto asamblėjos, didžiuosiuose Lietuvos miestuose vyko protestai, bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką.

Be to, įvairių garsių kultūros festivalių, mugių rengėjai pareiškė atsisakantys prezidento G. Nausėdos globos.

Kultūros bendruomenė reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.

