Žygis tęsias: U20 merginos žais EČ pusfinalyje

Didžiausia lietuvių persvara ketvirtajame kėlinyje siekė net 36 taškus (90:54).
Penktadienis U20 Europos čempionate – poilsio diena, pusfinaliai vyks šeštadienį, o finalai – sekmadienį.
Pusfinalyje Lietuvos rinktinė šeštadienį nuo 20:00 val. kovos su Švedija, kuri ketvirtfinalyje 77:76 nugalėjo Belgiją.
Kitame pusfinalyje susitiks Ispanijos ir Italijos krepšininkės.
Visas rungtynes tiesiogiai galima stebėti FIBA „YouTube“ platformoje.
Lietuvės ketvirtfinalį su islandėmis pradėjo atsilikdamos 2:7, tačiau tuomet šovė į priekį ir po pirmojo kėlinio jau pačios buvo priekyje – 26:15.
Antrajame kėlinyje lietuvės nemažino apsukų ir padidino savo pranašumą iki 40:26.
Su dideliu pasitikėjimu rungtyniavusios E. Ženevičiaus treniruojamos lietuvės išlaikė solidų pranašumą ir komandos pasitarti į rūbines išėjo mūsiškėms pirmaujant 51:37.
Per pirmuosius du kėlinius Rosita Rusovičiūtė pataikė 3 tritaškius iš 4 ir pelnė 15 taškų.
Jau pirmoje trečiojo kėlinio atakoje tritaškį smeigė Eglė Kisarauskaitė, Danielė Paunksnytė pridėjo dvitaškį ir lietuvės įgavo naują rekordinį pranašumą (56:37).
Įpusėjus kėliniui lietuvės pirmavo 64:42, o trečiojo kėlinio pabaigoje Gustės Dziatkauskaitės tritaškis padidino skirtumą iki 83:50.
Trečiąjį kėlinį lietuvės laimėjo net 32:13, todėl ketvirtajame kėlinyje mūsiškėms beliko ramiai užbaigti sėkmingai pradėtus darbus ir atsiimti pelnytą bilietą į pusfinalį.
Priminsime, kad lietuvės čempionatą pradėjo dviem pralaimėjimais, kai nusileido belgėms ir ispanėms. Tuomet mūsiškės paskutinėse grupės rungtynėse dramatiškai nugalėjo Izraelį, o aštuntfinalyje įrodė pranašumą prieš Slovėniją.
Lietuvos jaunimo rinktinė: Sintija Aukštikalnytė 24 (8 atk. kam. 6 rez. perd., 23 n. b.), Rosita Rusovičiūtė 17, Gustė Dziatkauskaitė 14, Victoria Matulevičius 13, Miglė Kisarauskaitė 10, Danielė Paunksnytė 7. Eglė Kisarauskaitė 5, Urtė Ratavičiūtė 4, Gabija Strolytė 2.
Islandijos jaunimo rinktinė: Kolbrun Armannsdottir 18, Jana Falsdottir 13, Emma Hakonardottir 10, Dzana Crnac 10.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!