TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo pasiekė „hat-trickʼą“ rungtynėse prieš „Rio Ave“ Portugalijoje

2025-08-08 00:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 00:45

Europoje sezonui su „Al Nassr" klubu besiruošiantis Cristiano Ronaldo sužibėjo gimtinėje.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Europoje sezonui su „Al Nassr“ klubu besiruošiantis Cristiano Ronaldo sužibėjo gimtinėje.

Trečioje pasiruošimo naujam sezonui rungtynėse „Al Nassr“ stojo į akistatą su „Rio Ave“ klubu. Prieš Portugalijos lygos vidutiniokus Saudo Arabijos atstovai didelių problemų neturėjo ir šventė pergalę 4:0.

Prie šio triumfo labiausiai prisidėjo didžiausia arabų klubo žvaigždė. C. Ronaldo į tautiečių vartus pelnė tris įvarčius.

Pasiruošimo sezonui metu C. Ronaldo demonstruoja puikią formą. Prieš tai jis įvarčiu pasižymėjo ir rungtynėse su „Toulouse“ iš Prancūzijos.

Naująjį sezoną Saudo Arabijoje C. Ronaldo ir kompanija pradės rugpjūčio 18 d.

