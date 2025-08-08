Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Ispanija įsirašė draugišką pergalę prieš čekus

2025-08-08 09:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 09:26

Ispanija pasirengimo turnyrą Malagoje užbaigė pergale, kurie rezultatu 87:73 įveikė Čekiją.

Ispanijos rinktinė | Organizatorių nuotr.

Ispanija pasirengimo turnyrą Malagoje užbaigė pergale, kurie rezultatu 87:73 įveikė Čekiją.

0

Ispanai atsitiesė po nesėkmės portugalams ir didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Josepas Puerto pelnė 15 taškų, realizuodamas 5 iš 8 tritaškių. Jo taiklūs metimai antroje mačo dalyje nulėmė persvarą, kai susitikimas galutinai pakrypo šeimininkų naudai. Po pirmosios rungtynių pusės Ispanija pirmavo 40:31.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Willy Hernangomezas pridėjo 10 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, o Xabi Lopezas-Arostegui surinko 13 taškų ir 4 atkovotus kamuolius.

Pralaimėjusiųjų gretose rezultatyviausias buvo Jaromiras Bohacikas su 11 taškų. Čekijai nepadėjo Tomašas Satoransky, o NBA rungtyniaujantis Vitas Krejčis pelnė 6 taškus ir atkovojo 5 kamuolius.

