Ispanija įsirašė draugišką pergalę prieš čekus

Ispanai atsitiesė po nesėkmės portugalams ir didžiąją rungtynių dalį kontroliavo situaciją. Josepas Puerto pelnė 15 taškų, realizuodamas 5 iš 8 tritaškių. Jo taiklūs metimai antroje mačo dalyje nulėmė persvarą, kai susitikimas galutinai pakrypo šeimininkų naudai. Po pirmosios rungtynių pusės Ispanija pirmavo 40:31.
Willy Hernangomezas pridėjo 10 taškų ir atkovojo 7 kamuolius, o Xabi Lopezas-Arostegui surinko 13 taškų ir 4 atkovotus kamuolius.
Pralaimėjusiųjų gretose rezultatyviausias buvo Jaromiras Bohacikas su 11 taškų. Čekijai nepadėjo Tomašas Satoransky, o NBA rungtyniaujantis Vitas Krejčis pelnė 6 taškus ir atkovojo 5 kamuolius.
