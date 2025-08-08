Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Alejandro Garnacho arti persikėlimo į „Chelsea“ – derybos su „Manchester United“ įgauna pagreitį

2025-08-08 00:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 00:36

„Chelsea“ intensyvina derybas su „Manchester United“ dėl 21-erių argentiniečio Alejandro Garnacho perėjimo, o „United“ klubas vienam iš savo perspektyviausių talentų nustatė 50 mln. svarų sterlingų kainos kartelę.

Alejandro Garnacho | Scanpix nuotr.

0

Pastaruoju metu A. Garnacho situacija tapo viena karščiausių perėjimų rinkos vasaros temų. Po trinties su treneriu Rubenu Amorimu ir riboto vaidmens sezono pabaigoje, „Manchester United“ vadovybė nusprendė, kad atėjo laikas žaidėją parduoti. Pats A, Garnacho taip pat išreiškė norą keisti klubą, o kelionė link Londono jau atrodo neišvengiama. Visgi, nors pasiūlymų iš kitų komandų sulaukta, jaunasis krašto puolėjas kategoriškai nori likti „Premier“ lygoje ir žaisti būtent „Chelsea“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybos tarp klubų ir agentų dabar įgauna pagreitį, nors oficialaus susitarimo dar nėra. „Manchester United“ iš pradžių reikalavo apie 70 mln. svarų, bet dabar sumą sumažino iki 50 mln. svarų, išlaikydami savo poziciją dėl minimalios sumos, kurią yra pasiruošę priimti. Tuo tarpu „Chelsea“ užsimena, kad galėtų sudaryti sandorį artimu 30 mln. svarų plius priedus, tačiau šiuo metu abi pusės ieško kompromiso.

„Manchester United“ taip rengiasi tolesniam komandos pertvarkymui, žengiant pirmuosius žingsnius po Benjamino Šeško įsigijimo ir siekdami išnaudoti A. Garnacho pardavimo pajamas naujiems pirkimams.

