TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Paaiškėjo 2025 metų „Ballon d'Or“ apdovanojimo pretendentai – paskelbti visi 30 geriausių futbolininkų

2025-08-07 23:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 23:23

Aiškūs pretendentai į šių metų vyrų „Ballon d'Or“ apdovanojimą – prancūzų „France Football“ paskelbė oficialų 30-ies geriausių pasaulio futbolininkų sąrašą, kuriame šį kartą dominuoja Paryžiaus „Saint-Germain“ atstovai, bet svarbiausių titulų siekia ir „Barcelona“, „Real Madrid“, Anglijos „Premier“ lygos žvaigždės bei atgimstantys naujokai iš Europos didžiųjų lygų.

Aiškūs pretendentai į šių metų vyrų „Ballon d'Or“ apdovanojimą – prancūzų „France Football“ paskelbė oficialų 30-ies geriausių pasaulio futbolininkų sąrašą, kuriame šį kartą dominuoja Paryžiaus „Saint-Germain“ atstovai, bet svarbiausių titulų siekia ir „Barcelona“, „Real Madrid“, Anglijos „Premier“ lygos žvaigždės bei atgimstantys naujokai iš Europos didžiųjų lygų.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugelio akys krypsta į PSG lyderį Ousmane’ą Dembele, kuris unikaliu sezonu nuvedė Paryžių iki pirmo Čempionų lygos trofėjaus istorijoje ir asmeniškai pelnė 35 įvarčius bei atliko 16 rezultatyvių perdavimų. Kartu su juo į prestižinį sąrašą įtraukti ir jo komandos draugai – Desire Doue, Gianluigi Donnarumma, Achrafas Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendesas, Joao Nevesas, Fabianas Ruizas ir Vitinha.

Favoritų penketuke rikiuojasi ir „Barcelona“ supertalentas Lamine`as Yamaisl, kuris šiemet gali tapti jauniausiu visų laikų „Ballon d'Or“ laureatu. Dar prieš savo 18-ąjį gimtadienį, L. Yamalis pelnė 18 įvarčių „Barcelona“ gretose ir atliko 25 rezultatyvius perdavimus.

Neatmetama ir Mohamedo Salah triumfo galimybė po jo puikaus pasirodymo su „Liverpool“.

Pilnas 2025 metų nominantų sąrašas:

• Jude`as Bellinghamas („Real Madrid“)

• Ousmane`as Dembele (PSG)

• Gianluigi Donnarumma (PSG)

• Desire Doue (PSG)

• Denzelis Dumfriesas („Inter“)

• Serhou Guirassy („Borussia Dortmund“)

• Viktoras Gyokeresas („Arsenal“)

• Erlingas Haalandas („Manchester City“)

• Achrafas Hakimi (PSG)

• Harry Kane`as („Bayern“)

• Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

• Robertas Lewandowski („Barcelona“)

• Alexis Mac Allisteris („Liverpool“)

• Lautaro Martinezas („Inter“)

• Kylianas Mbappe („Real Madrid“)

• Scottas McTominay („Napoli“)

• Nuno Mendesas (PSG)

• Joao Nevesas (PSG)

• Michaelas Olise`as („Crystal Palace“)

• Cole`as Palmeris („Chelsea“)

• Pedri („Barcelona“)

• Raphinha („Barcelona“)

• Declanas Rice`as („Arsenal“)

• Fabianas Ruizas (PSG)

• Mohamedas Salah („Liverpool“)

• Virgilis van Dijkas („Liverpool“)

• Vinicius Junioras („Real Madrid“)

• Vitinha (PSG)

• Florianas Wirtzas („Liverpool“)

• Lamine`as Yamalis („Barcelona“)

Nugalėtojų paskelbimo ceremonija vyks rugsėjo 22 d. Paryžiuje.

