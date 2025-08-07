Kryžminių raiščių traumą patyręs Maddisonas praleis didžiąją artėjančio sezono dalį

Pasak BBC šaltinių, 28-erių metų futbolininkui bus atlikta operacija, po jos lauks reabilitacija. Manoma, kad J. Maddisonas negalės rungtyniauti maždaug 6-7 mėnesius.
„Tottenham“ vyriausiasis treneris Thomas Frankas patvirtino, kad J. Maddisonas susižeidė tą patį kelį, dėl kurio gegužės mėnesį praleido vykusį UEFA Europos lygos finalą su „Manchester United“ futbolininkais.
J. Maddisonas atstovaudamas „Tottenham“ praėjusiame sezone pelnė 12 įvarčių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų per 45 sužaistas rungtynes visuose turnyruose.
