Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Kryžminių raiščių traumą patyręs Maddisonas praleis didžiąją artėjančio sezono dalį

2025-08-07 13:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 13:47

Londono „Tottenham“ saugas Jamesas Maddisonas patyrė priekinių kryžminių raiščių traumą ir praleis didžiąją artėjančio sezono dalį.

Jamesas Maddisonas | Scanpix nuotr.

Londono „Tottenham“ saugas Jamesas Maddisonas patyrė priekinių kryžminių raiščių traumą ir praleis didžiąją artėjančio sezono dalį.

REKLAMA
0

Pasak BBC šaltinių, 28-erių metų futbolininkui bus atlikta operacija, po jos lauks reabilitacija. Manoma, kad J. Maddisonas negalės rungtyniauti maždaug 6-7 mėnesius.

„Tottenham“ vyriausiasis treneris Thomas Frankas patvirtino, kad J. Maddisonas susižeidė tą patį kelį, dėl kurio gegužės mėnesį praleido vykusį UEFA Europos lygos finalą su „Manchester United“ futbolininkais.

J. Maddisonas atstovaudamas „Tottenham“ praėjusiame sezone pelnė 12 įvarčių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų per 45 sužaistas rungtynes visuose turnyruose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų