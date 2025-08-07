„Kauno Žalgirio“ strategas Eivinas Černiauskas: „0:1 nėra kažkokia tragedija. Tai rezultatas, kurį galime atžaisti“

7562 – tiek žiūrovų susirinko tribūnose Kaune ir kūrė puikų palaikymą, bet tai, kas galėjo virsti istoriniu vakaru, tapo milžinišku išbandymu – jau antrąją susitikimo minutę Damjanas Pavlovičius siekdamas kamuolio įvažiavo varžovui atvira koja į blauzdą, o teisėjas parodė geltoną kortelę.
Netrukus teisėjas iš Liuksemburgo Jeremy Mulleris buvo pakviestas prie ekrano, peržiūrėjo epizodą ir sugrįžęs į aikštę „Kauno Žalgirio“ saugui parodė raudoną kortelę.
„Tiesiog žaidėjas pasikarščiavo. Techninė klaida, nesukontroliavo kamuolio ir bandė kuo greičiau susigrąžinti. Prieš rungtynes buvo dėtas akcentas, kad reikia išlikti švariom galvom. Žinojome, prieš ką žaisime, žinojome, kad provokuos, bet jau antrą minutę negebėjome to padaryti. Nesakau, kad nebuvo pražangos, bet įtampa, jaudulys padarė savo. Dabar komandos draugai atkentėjo, komandos draugai turės taisyti klaidą Pavlovičiaus“, – jau po rungtynių sakė E. Černiauskas.
„Kol kas dar nieko nekalbėjome, tikrai nusiminęs Pavlovičius, tikrai apgailestauja dėl to, kas įvyko“, – pridūrė Gratas Sirgėdas.
88 minutes „A lygos“ lyderiai kentėjo žaisdami 10 prieš 11, o varžovai galiausiai kiekybinę persvarą įvarčiu pavertė 53-ąją minutę, kuomet kamuolį į vartus pasiuntė po keitimo į kovą mestas Antonio Vutovas.
Laikas bėgo, o kauniečiai dar sugebėjo sukurti keletą aštrių atakų, bet jose vis pritrūko tikslaus raktinio perdavimo.
„Norėjome išsinešti kuo geresnį rezultatą į antrąsias rungtynes, – pažymėjo E. Černiauskas. – Praleidome vieną, bet manau, kad nelabai jie daugiau ir turėjo pavojingų momentų. Visa komanda atidirbo. Didžiausios pagyros jiems, padarė didžiulį darbą. 0:1 nėra kažkokia tragedija. Tai rezultatas, kurį galime atžaisti. Viskas dar mūsų rankose.“
Atsakomasis susitikimas, kuriame „Kauno Žalgiris“ bandys prasimušti į paskutinį UEFA Konferencijų lygos atrankos etapą, kitą ketvirtadienį vyks Bulgarijoje.
„Labai norėčiau padėkoti žiūrovams, „Green White Boys“. Pirmą kartą mūsų klubo istorijoje yra tokia atmosfera, labai gaila, kad ją sugadinome jau antrą minutę, – apgailestavo treneris Eivinas Černiauskas. – Turint žaidėju mažiau 90 minučių žaisti prieš tokį varžovą – sudėtinga, bet manau, kad būdami mažumoje pajautėme, kad galime, privalome žaisti prieš juos. Privalome laimėti. Belieka gerai atsistatyti ir skristi pas juos su vienu tikslu – laimėti išvykoje. Prisivirėme košės, dabar turėsime išsrėbti.“
„Apmaudas po rungtynių, – kalbėjo „Kauno Žalgirio“ saugas Gratas Sirgėdas. – Jautėsi, kad ir dešimtyje galime prieš juos žaisti. Nors viena ar dvi minutės pradžioje buvo, bet jautėsi, kad gerai, agresyviai pradėjome. Deja, susiklostė, kad gavome tą kortelę. Be jos būtume pasiekę geresnį rezultatą. Padėka žiūrovams, suteikė daug jėgų kovoti ir išsinešti bent kiek pozityvų rezultatą kitoms rungtynėms.“
G. Sirgėdas pasakojo, kad tas kelias sužaistas minutes jautė, jog žaidžiant 11 prieš 11, komanda būtų uždominavusi varžovus.
„Minutę laiko buvome geresni“, – pridėjo šyptelėjęs E. Černiauskas.
E. Černiauskas buvo paklaustas, ar D. Pavlovičius yra pakeičiamas žaidėjas, mat šis saugas vaidina labai didelį vaidmenį „Kauno Žalgirio“ žaidime.
„Nepakeičiamų nėra. Ir aš pakeičiamas, ir jūs pakeičiamas. Visi pakeičiami. Turime daug žaidėjų, išeis ir žais. Viskas gerai“, – užtikrintai kalbėjo treneris.
Stratego teigimu, komanda sulig kiekvienu etapu Konferencijų lygoje reikia prisiderinti ir prie vis kitokio teisėjų darbo.
„Labai didelis skirtumas teisėjavime. Kai žaidėme pirmas rungtynes prieš Velso komandą, tai apie tokias pražangas, kaip šiandien, niekas negalėjo pagalvoti. Šiandien – kita brigada, kitas varžovas ir maksimaliai kitoks teisėjavimas, kitokios rungtynės“, – teigė E. Černiauskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!