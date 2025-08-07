„Žalgirio“ vyriausiojo trenerio pareigą po rungtynių atliko asistentas, tačiau vengė kalbėti apie permainas klube

Dar prieš šias rungtynes „Žalgirio“ klubą sudrebino permainos, kai komandos direktorė Vilma Venslovaitienė oficialiai pranešė pasitraukianti iš savo pareigų.
Po susitikimo, kaip įprastai, „A lygos“ rungtynių komentatoriai ir žurnalistai kalbina komandų vyriausiuosius trenerius, tačiau šį kartą vietoje „žalgirio“ stratego Vladimiro Čeburino duoti oficialų komentarą „A lygai“ atėjo asistentas Haroldas Šidlauskas, kuris vengė kalbėti apie permainas klube.
„Čia toks priimtas vidinis klubo sprendimas. Dėl to aš čia“, – atskleidė H. Šidlauskas.
– Marijampolės „Sūduvos“ strategas sakė, kad jie jaučiasi paleidę pergalę, turėjo daugiau progų nei jūs ir dominavo aikštėje. Koks jūsų matymas?
– Sakyčiau, kad buvo labai sunkios rungtynės, kuriose buvo labai daug kovos. Ne grubios – taisyklių normose, tačiau rungtynės buvo be galo sunkios. Reikėjo sunkiai padirbėti gynyboje, bet taip pat abi komandos bent jau rungtynių pradžioje pradėjo apylygiai. Aišku, mes įmušėme pirmą įvartį, o po to jau „Sūduvai“ reikėjo lyginti rezultatą.
– Antrame kėlinyje „Sūduva“ buvo užspaudusi „Žalgirį“. Teko tikrai daug laiko praleisti gynyboje. Ar viskas pagal planą antrame kėlinyje? Ar taip ir norėjote žaisti?
– Šiandien norėjome laimėti ir šiandien mums pavyko tai padaryti. Po tų paskutinių poros nesėkmingų rungtynių šiek tiek baimės buvo ir įtampos yra, tačiau šiandien laimėjome ir reikia pasveikinti visą komandą dėl to.
– Kalbant apie pokyčius klubo valdyboje – kokios buvo klubo viduje emocijos sužinojus Vilmos sprendimą trauktis?
– Nelabai galiu komentuoti šitų dalykų. Tarp viso to, kas vyksta aplinkui, viso ažiotažo, mes stengiamės kuo labiau būti futbole, susijusiais su aikštės dalykais, ir mes tikrai bandome tą daryti.
– Ar jūs čia tiesiog laikinai perėmėte V. Čebūrino pareigas bendrauti su žiniasklaida, ar galime tikėtis jūsų ir kitą kartą?
– Negaliu atsakyti į šitą klausimą, nuoširdžiai.
– Kalbant apie sirgalius – 70 minučių buvo tyla, girdėjome tik „Sūduvos“ „Sakalus“ ir po to įsijungė „Pietų IV“. Kiek tai duoda komandai? Koks poveikis?
– Jie mums visada buvo svarbūs ir tikiuosi, kad bus svarbūs. Tačiau jeigu galima, užduokite klausimus apie patį futbolą, kas vyksta aikštėje.
– Jūs turite patirties vadovaudamas BFA. Ar galbūt jaustumėtės pribrendęs ir vyriausiojo trenerio pareigoms?
– Nenorėčiau atsakinėti į šš klausimą.
