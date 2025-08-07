Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Vilmos Venslovaitienės išėjimas pažymėtas „Žalgirio“ pergale

2025-08-07 20:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 20:49

Atidėtose „A lygos“ 20-ojo turo rungtynėse svarbią pergalę pasiekė Vilniaus „Žalgiris“. Vilniečiai savo sirgalių akivaizdoje 1:0 (1:0) nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“, kuri per pastarąsias ketverias rungtynes surinko vos 2 taškus.

Bruno Tavaresas | Elvio Žaldario nuotr.

Atidėtose „A lygos“ 20-ojo turo rungtynėse svarbią pergalę pasiekė Vilniaus „Žalgiris“. Vilniečiai savo sirgalių akivaizdoje 1:0 (1:0) nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“, kuri per pastarąsias ketverias rungtynes surinko vos 2 taškus.

0

Dvikova vilniečiams prasidėjo puikiai – 13-ąją minutę Bruno Tavaresas atliko smūgį, kamuolys nežymiai nuo Henry Uzochukwu pakeitė kryptį bei atsidūrė vartuose. Iki pertraukos marijampoliečiai atstatyti pusiausvyrą, tačiau Lucky Tomas gera proga nepasinaudojo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos „Žalgiris“ skyrė nemažai dėmesio gynybai, tiesa, kartą Giedrius Matulevičius iš geros padėties į vartų plotą nepataikė. Tą du sykius pavyko padaryti L. Tomui, tačiau puikiai komandą išgelbėdavo Carlosas Olsesas.

„Sūduva“ turėjo nuostabią galimybę paskutinės atakos metu išplėšti tašką, kai neapdairiai kamuolį atgal vartininkui galva atmetė Jorisas Moutachy. Po keitimo aikštėje pasirodęs Nojus Lukšys puikia proga nepasinaudojo ir mušė pro šalį.

 

