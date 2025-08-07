Vilmos Venslovaitienės išėjimas pažymėtas „Žalgirio“ pergale

Dvikova vilniečiams prasidėjo puikiai – 13-ąją minutę Bruno Tavaresas atliko smūgį, kamuolys nežymiai nuo Henry Uzochukwu pakeitė kryptį bei atsidūrė vartuose. Iki pertraukos marijampoliečiai atstatyti pusiausvyrą, tačiau Lucky Tomas gera proga nepasinaudojo.
Po pertraukos „Žalgiris“ skyrė nemažai dėmesio gynybai, tiesa, kartą Giedrius Matulevičius iš geros padėties į vartų plotą nepataikė. Tą du sykius pavyko padaryti L. Tomui, tačiau puikiai komandą išgelbėdavo Carlosas Olsesas.
„Sūduva“ turėjo nuostabią galimybę paskutinės atakos metu išplėšti tašką, kai neapdairiai kamuolį atgal vartininkui galva atmetė Jorisas Moutachy. Po keitimo aikštėje pasirodęs Nojus Lukšys puikia proga nepasinaudojo ir mušė pro šalį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!