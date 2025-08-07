Vilma Venslovaitienė traukiasi iš „Žalgirio“ vadovės pareigų

Ketvirtadienį V. Venslovaitienė per savo atstovus pranešė, jog atsistatydina iš VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ ir VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ akademijos direktorės ir valdybos narės pareigų.
„Informuoju, kad siekdama išvengti tolimesnės eskalacijos FK „Žalgiris“ ir mano atžvilgiu, priėmiau sprendimą atsistatydinti iš VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ ir VšĮ futbolo klubo „Žalgiris“ akademijos direktorės ir valdybos narės pareigų ir apie šį savo sprendimą šiandien informavau įstaigos dalininkus ir valdybą.
Įstaigos dalininkų paprašiau paskirti atsakingą asmenį, kuris perimtų iš manęs visus darbus ir užtikintų sklandų klubo veiklos tęstinumą. 16 paskutinių metų gyvenau išimtinai Žalgirio ritmu ir klubui skyriau visą savo laiką, neskaičiuodama darbo valandų. Didžiuojuosi FK Žalgiris, su kuriuo per tuos metus nuveikėme labai daug: Žalgiris nuo 2010 metų 8 kartus tapo A lygos čempionu, 9 kartus LFF taurės laimėtoju ir 8 kartus LFF Supertaurės laimėtoju – 25 trofėjai per 16 metų – tai mūsų visų istorinis įrašas. Mes tapome stipriu klubu – įsigiję futbolo akademiją, kurioje ugdoma naujoji „Žalgirio“ karta.
Dėkoju Vilniaus miesto vadovams – gerbiamiems visiems Vilniaus Merams, vicemerams, administracijos darbuotojams ir Tarybos nariams. Atskiras ačiū – gerb. Viliui Navickui – už tai, kad tuomet 2009 m. gruodžio 24 d. sukūrė šv. Kalėdų stebuklą – priėmė sprendimą dalyvauti klubo atkūrime, remiant jį visapusiškai, nors tuo metu pinigų nebuvo. Moralinė parama – tuomet buvo daugiau nei bet kokie pinigai – jausmas, kad už mūsų yra miestas suteikė jėgų eiti į priekį ir rizikuoti
Dėkoju klubo dalininkams už tikėjimą mūsų idėja, kai 2010 m. buvome VMFD „Žalgiris“ ir neturėjome nei teisės į vardą, nei LFF A lygos licencijos, nepaisant to, rizikuodami pirkote dalis ir prisidėjote tuo metu didele, finansine parama prie Klubo atkūrimo.
Komandai noriu pasakyti, kad tikiu Jumis ir treneriu, būkit stiprūs, mokykitės iš šios situacijos – dauguma Jūsų – būsimi treneriai, o šiandien linkiu Jums likti stipriais, ambicingais kovotojais už tiesą – Jūs visada buvote man geriausi. Visada meldžiausi ir linkėjau Jums sveikatos ir pergalių, to linkėsiu ir ateityje.
Dėkoju ofiso žmonėms už kompetencijas, komandinę dvasią ir troškimą būti geriausiais, už visus tuos metus, kada buvo visko.
Šiandien tariu visiems – ačiū už pamokas“, – rašoma V. Venslovaitienės pranešime.
