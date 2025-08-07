Titas Krapikas pakeitė klubą Italijoje

T. Krapikas per paskutinius tris sezonus pakeitė jau trečią klubą. Pieš dvejus metus jis žaidė „Cerignola“ klube, praėjusiame sezone žaidė „Messina“ klube, o šiame sezone atstovaus jau „Gubbio“ klubui su kuriuo vartininkas sudarė vienerių metų sutartį.
Praėjusiame „Serie C“ lygos sezone T. Krapikas sužaidė 26 rungtynes per jas praleido 38 įvarčius bei 6 kartus išlaikė vartus sausus. Tiesa, „Messina“ užėmė paskutinę vietą bei iškrito į „Serie D“ lygą.
Tai buvo viena iš priežasčių kodėl T. Krapikas ieškojo kito klubo ir juo tapo „Gubbio“. Šioje ekipoje anksčiau yra žaidę lietuviai Edgaras Dubickas ir Linas Mėgelaitis. Pats „Gubbio“ klubas praėjusiame sezone užėmė 11 vietą.
