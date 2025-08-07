Justo Lasicko klubas pralaimėjo Europoje, Rolando Baravyko ekipa iškrito iš taurės turnyro

J. Lasickas šį mačą pradėjo ant atsarginių suolo, bet į aikštę žengė iškart po pertraukos, o jo ekipa pirma pelnė įvartį 56 minutę.
Visgi, svečiai jau po kelių minučių išlygino rezultatą, o 70 minutę įmušė antrą įvartį bei šventė pergalę svečiuose.
Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Airijoje.
Tuo metu Latvijoje buvo sužaistas Latvijos taurės aštuntfinalio mačas, kuriame „Auda“ klubas namuose 1:0 įveikė „Grobina“ ekipą. „Grobina“ gretose visas rungtynes žaidė Rolandas Baravykas, o varžovams pergalingą įvartį įmušti pavyko jau tik penktą pridėto laiko minutę.
