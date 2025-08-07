Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Justo Lasicko klubas pralaimėjo Europoje, Rolando Baravyko ekipa iškrito iš taurės turnyro

2025-08-07 08:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 08:31

Trečiadienį UEFA Europos lygos atrankoje žaidė Justo Lasicko ginamas „Rijeka“ klubas, tačiau Kroatijos čempionai pirmąsias rungtynes namuose 1:2 pralaimėjo „Shelbourne“ klubui iš Airijos.

Justas Lasickas | Klubo nuotr.

Trečiadienį UEFA Europos lygos atrankoje žaidė Justo Lasicko ginamas „Rijeka“ klubas, tačiau Kroatijos čempionai pirmąsias rungtynes namuose 1:2 pralaimėjo „Shelbourne“ klubui iš Airijos.

REKLAMA
0

J. Lasickas šį mačą pradėjo ant atsarginių suolo, bet į aikštę žengė iškart po pertraukos, o jo ekipa pirma pelnė įvartį 56 minutę.

Visgi, svečiai jau po kelių minučių išlygino rezultatą, o 70 minutę įmušė antrą įvartį bei šventė pergalę svečiuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakomosios rungtynės vyks po savaitės Airijoje.

Tuo metu Latvijoje buvo sužaistas Latvijos taurės aštuntfinalio mačas, kuriame „Auda“ klubas namuose 1:0 įveikė „Grobina“ ekipą. „Grobina“ gretose visas rungtynes žaidė Rolandas Baravykas, o varžovams pergalingą įvartį įmušti pavyko jau tik penktą pridėto laiko minutę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rolandas Baravykas | Organizatorių nuotr.
Latvijoje – Rolando Baravyko dublis, Slovėnijoje – Artemijaus Tutyškino klubo triuškinama pergalė
Justas Lasickas | Klubo nuotr.
Čempionų lygos atrankoje – rezultatyvus Justo Lasicko perdavimas
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Gytis Paulauskas Slovakijoje debiutavo rezultatyviu perdavimu
Justas Lasickas | Klubo nuotr.
Justas Lasickas debiutavo naujame klube Čempionų lygos rungtynėse, „Žalgirį“ išmetusi Domanto Šimkaus ekipa krito prieš Kijevo klubą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų