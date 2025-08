A lygos turo apžvalga: lyderio toliau nepaleidžia tik vienas varžovas

Vejasi. „Panevėžys“ nugalėjo Vilniaus „Riterius“ rezultatu 3:1 ir džiaugėsi trečiąja pergale iš eilės. Panevėžiečiai su 31 tašku aplenkė į 7-ąją vietą nukritusį Vilniaus „Žalgirį“.

Aukštaitijos sostinės atstovai vėl sumažino deficitą nuo FA „Šiauliai“ – atsilikimas siekia 4 taškus. Iki 8 taškų sumažėjo praraja, skirianti „Panevėžį“ bei 3-ioje vietoje žengiančią Marijampolės „Sūduvą“.

Progresas. Prie sėkmingesnės panevėžiečių atkarpos pastarosiomis savaitėmis prisideda 2024-aisiais nerungtyniavęs Ariagneris Smithas. Nikaragvos rinktinės atstovas į „Riterių“ vartus pelnė dublį.

A. Smithui šiemet „A lygoje“ tai buvo pirmieji įvarčiai „iš žaidimo“. Savo ruožtu Lucas de Vega rezultatyvių rungtynių seriją pratęsė iki ketverių.

Dublis. „Sūduvos“ saugas Dariušas Stankevičius sužaidė geriausias rungtynes Lietuvos čempionate, pelnė du įvarčius bei išplėšė tašką svečiuose su Alytaus DFK „Dainava“ – 2:2.

D. Stankevičiui tai buvo pirmieji taiklūs smūgiai šiame sezone, tiesa, marijampoliečiai identišką atkarpą, kai per trejas rungtynes buvo surinkti vos 2 taškai, turėjo tik balandžio mėnesį.

Taurė. Artimiausią savaitę šeši „A lygos“ klubai žais „FPRO LFF taurės“ ketvirtfinalio rungtynes, vienas jų – „Sūduva“, kuri svečiuose susigrums su „Kauno Žalgiriu“.

Norint sklandžiai įvykdyti taurės varžybas, kauniečiams sėkmingai dalyvaujant tarptautiniame fronte, 24-ojo turo „Kauno Žalgirio“ bei „Sūduvos“ akistata perkelta į vėlesnę rezervinę datą. Abu šie klubai ketvirtfinalio mačą žais rugpjūčio 10 dieną 19 val. Dariaus ir Girėno stadione.

Nutraukė. Keturių pralaimėjimų seriją istorija pavertė Gargždų „Banga“, kuriai namuose pavyko 1:0 įveikti FA „Šiauliai“. Tai buvo vos antroji gargždiškių pergalė per 15 tarpusavio dvikovų Lietuvos čempionate.

Pergalingo įvarčio autoriumi tapo Vaidas Magdušauskas, efektingu žaidimu išsiskyręs atsakomajame mače su Trondheimo „Rosenborg“ ekipa. Gargždiškis šiemet per 18 mačų pasižymėjo 3 kartus bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Debiutas. FA „Šiauliai“ vyr. treneris Dainis Kazakevičius atliko pokyčius gynybos grandyje – pirmosios galimybės Saulės miesto komandoje sulaukė buvęs „Riterių“ atstovas Nojus Stankevičius.

23-ejų futbolininkas be šių dviejų klubų „A lygoje“ buvo pasirodęs ir su „Jonavos“ marškinėliais. Šiauliečių ketvirtadienį laukia svarbi dvikova – taurės ketvirtfinalis su Kauno rajono „Hegelmann“.

Pasikartojo. Antrose rungtynėse iš eilės „Hegelmann“ gretose sužibėjo vartininkas Vincentas Šarkauskas, kuris vėl atrėmė baudinį. Kauno rajono klubas Lietuvos čempionate Telšių „Džiugą“ nugalėjo šeštą kartą iš eilės – 1:0.

V. Šarkauskas per 10 žaistų rungtynių 2025-ųjų sezone apsigynė jau nuo trijų baudinių. Be to, pergalingo įvarčio autorius Kaderas Njoya Abdelas pasivijo iki tol rezultatyviausiu žaidėju su 9 taikliais smūgiais buvusį Milaną Džokičių.

Nepadeda. „Džiugas“ tapo vienintele komanda čempionate, namų rungtynėse nepelniusi dviženklio įvarčių skaičiaus. Per 11 dvikovų žemaičiai pasižymėjo tik 7 kartus.

Andriaus Lipskio kariauna svečiuose surinko net 11 taškų daugiau ir su 21 tašku pagal šį komponentą žengia antra. „Hegelmann“ ekipos situacija žaidžiant išvykoje pasitaisė – per keturis pastaruosius mačus surinkta 10 taškų.

Nokautas. Vilniaus „Žalgirio“ šansai apginti titulą iš praktinių vis labiau virsta į teorinius. Sostinės klubas namuose 1:2 nusileido „Kauno Žalgiriui“ – lyderį bei čempioną skiria net 21 taškas.

Pasivyti po 31 tašką turintį „Džiugą“ bei „Panevėžį“ vilniečiai galės ketvirtadienį įvyksiančiose atidėtose 20-ojo turo rungtynėse su „Sūduva“. Tam Vladimiro Čeburino treniruojama komanda turi iškovoti pergalę.

Pasirengimas. „Kauno Žalgiris“ nugalėjo šeštą kartą iš eilės bei išlaikė 6 taškų pranašumą prieš „Hegelmann“ komandą. Pastarosiose rungtynėse Eivino Černiausko treniruojama ekipa startavo su 8 vietiniais futbolininkais.

Pirmadienio mačas tapo savotiška įžanga ketvirtadienio dvikovai su Kerdžalų „Arda“ klubu iš Bulgarijos. „Kauno Žalgiris“ – vienintelis Lietuvos atstovas, vis dar tęsiantis kovą tarptautiniame fronte.