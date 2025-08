Djokovičiaus šeimos organizuotas ATP 250 turnyras Belgrade atšauktas: kaltos serbo politinės pažiūros?

Novak Djokovic withdrew from Cincinnati. No tennis for him between Wimbledon and the US Open.

Negana to, neseniai buvo pranešta, kad Belgrade (Serbija) nebevyks ATP 250 serijos turnyras, kurio organizavimu rūpindavosi N. Djokovičiaus šeimos nariai. Turnyrą nuspręsta perkelti į Atėnus (Graikija).

Serbijos žiniasklaidoje sklinda gandai, kad toks sprendimas gali būti susijęs su tuo, kad N. Djokovičus neva supykdė šalies valdžią. Serbas šių metų pradžioje „Australian Open“ turnyro metu užstojo tuos, kurie protestavo prieš Serbijos valdžią.

„Noriu išreikšti paramą jaunimui, studentams ir visiems, kurių rankose yra mūsų šalies ateitis. Negaliu apsimesti, kad Serbijoje niekas nevyksta. Aišku, kad šitie dalykai ir man daro įtaką“, – anksčiau kalbėjo N. Djokovičius.

🚨According to Serbian media, the reason the Belgrade Open (which the Djokovic family runs) was moved to Athens, Greece this year is due to Djokovic being in conflict with Vucic's government after showing support to student protests.



Novak will likely play in Greece in November. pic.twitter.com/7IXaNMTjTn