Į elitinio turnyro pusfinalį patekęs Tayloras Fritzas papasakojo apie išgyvenimus lemiamo geimo metu: „Mano galva tarsi išsijungė“

Jau anksčiau į pusfinalius buvo patekęs vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) ir Karenas Chačanovas (ATP-16), tuo tarpu praėjusią naktį pergales iškovojo amerikiečiai Tayloras Fritzas (ATP-4) ir Benas Sheltonas (ATP-7).

Ketvirtfinalyje T. Fritzas per 1 val. 23 min. 6:3, 7:6 (7:4) nugalėjo 2024 m. finalininką Andrejų Rubliovą (ATP-11).

Antrajame sete T. Fritzas pirmavo 5:4 ir turėjo „match point'o“ galimybę, tačiau ketvirtuoju bandymu A. Rubliovas „breakino“ amerikietį ir netrukus išplėšė pratęsimą.

Vis dėl to pastaruosius 18 mačų iš 21 laimėjęs T. Fritzas susitelkė pratęsime ir iškovojo jau 20-ą pergalę šiame sezone ant kietos dangos.

„Tas visas geimas man buvo toks neužtikrintas, – prisiminė T. Fritzas apie nepavykusį bandymą užbaigti mačą savo padavimu. – Keista, nes jis lengvai laimėdavo savo padavimus, aš lengvai laimėdavau savo. Viskas atrodė ramu ir staiga, kai pradėjau paduoti dėl patekimo į pusfinalį, spaudimas atsirado iš niekur.

Nėra kaip to pagražinti – tai buvo įtemptas geimas. Mano galva tarsi išsijungė. Vienintelis dalykas, kurį gali padaryti – grįžti ir laimėti setą. Būčiau daug labiau nusivylęs dėl to, kas įvyko tame geime, jei būčiau pralaimėjęs mačą. Pergalė leidžia jaustis ne taip blogai.“

