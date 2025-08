ATP 1000 turnyras Toronte: Sheltono ir Cobolli konfliktas bei istorinė JAV tenisininkų sėkmė

Nervingame aštuntfinalio mače amerikietis Benas Sheltonas (ATP-7) per 2 valandas 26 minutes 6:4, 4:6, 7:6 (7:1) palaužė italo Flavio Cobolli (ATP-17) pasipriešinimą.

Trečiajame sete B. Sheltonas ilgai vijosi varžovą (2:4, 3:5) ir galiausiai laimėjo italo padavimų seriją dešimtajame geime, kai jau nebeturėjo kur trauktis. Dvyliktajame geime amerikietis varžovo padavimų metu nerealizavo „match pointo“, bet pratęsime žaidė labai užtikrintai ir šventė pergalę.

Po dvikovos tenisininkai dar apsižodžiavo, mat B. Sheltonui užkliuvo vienas gestas, kurį F. Cobolli rodė pratęsimo metu.

„Jis pratęsime parodė vieną gestą ir aš norėjau apie tai su juo pasikalbėti. Jis pasakė, kad tas gestas buvo skirtas ne man, tad viskas yra gerai“, – sakė B. Sheltonas.

