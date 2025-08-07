„Grupės 2“ nariai suvienijo jėgas su garsia Lietuvos moterimi: atskleidė, kokia ji iš tiesų

Naujienų portalui tv3.lt K. Akulavičius atvirai prakalbo apie naujausią darbą bei Irūną.
Bendras darbas su Irūna
Neseniai „Grupė 2“ ir Irūna išleido bendrą, itin nuotaikingą kūrinį, pavadinimu „Niekada nepaleisiu“.
„Dainą buvo išsileidę su a.a. Donatu. Ji buvo tiesiog „YouTube platformoje, surinko apie 7 mln. perklausų. Mes jos niekur nedainuodavome. Taip gavosi, kad daina liko tik internetinėje platformoje. Paskui aš parašiau Donatui ir Irūnai.
Pasakiau, kad reikia daryti, pridėti naujų spalvų ir atšviežinti dainą. Sakiau, kad reikia ją vėl paleisti savo publikai, fanams. Irūna iš karto sutiko, gavosi nerealus darbelis, pasidarėmė žiauriai fainą vaizdo klipą, turėjome gerą laiką ant Dusios ežero kranto. Labai džiaugiamės darbu“, – pasakojo jis.
Šios dainos žodžius bei muziką sukūrė Irūna Puzaraitė-Čepononienė bei jos vyras Rokas Čepononis.
„Per ne pilną dieną peržiūrėjo klipą daugiau nei 20 tūkst. kartų. Šią dainą mes jau su Donatu pradėjome dainuoti scenoje. Žmonės nuo pat pirmų akordų iškelia rankas į viršų, ploja. Per priedainį žmonės apsikabina brangų žmogų šalia... Jausmas būna nerealus. Dėl tokių gražių emocijų ir gyvename“, – apie dainą kalbėjo pašnekovas.
Pasak Karolio, filmavimo aikštelėje susidūrė ir su iššūkiais: „Pagrindinė kliūtis buvo stiprus vėjas. Irūnai plaukai plaikstėsi, kamerai buvo sunku fokusuoti. Seniai buvome matę, kad ežeras turėtų tokias stiprias bangas. Bangos buvo kaip jūroje. Tai buvo vienintėle kliūtis, o visą kitą – buvo nerealiai. Nuostabus projektas. Kliūtis įveikėme gera nuotaika. Jau nukelti filmavimo nebegalėjome, nes filmavimą jau buvome kartą nukėlę.“
Kaip pasakojo dainininkas, su Irūna jis pažįstamas jau daugelį metų. Karolį ji žavi ne tik talentu, bet ir nuoširdumu.
„Su Irūna esame pažįstami apie 8-9 metus. Bijau sumeluoti. Ji yra vienintelė atlikėja, su kuria norėjosi dainuoti. Mes tokie sąžiningi patys sau, su niekuo nesinori dainuoti, einame dviese savo keliu. Bet Irūna su vyru yra sukūrusi šią dainą ir mes iš karto pasakėme „taip“. Jos ir vidus, ir išorė yra labai gražus. Ji paprastutė, turi teatrinį, šiltą veidą. Norisi į ją žiūrėti. Atrodo, kad ji viską daro tobulai. Jos vokalas yra vienas geriausių Lietuvoje. Mes su Donatu labai laimingi, kad viskas gavosi taip“, – kalbėjo jis.
Baigdamas pokalbį apie naują dainą, K. Akulavičius atskleidė ar dar planuos kokių nors bendrų projektų su Irūna:
„Niekada nesakome ne jai, bet kol kas mes stipriai ruošiamės arenoms ir jau yra keletą naujų dainų, bet jos skambės rudenį.“
