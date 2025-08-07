Benkunsko vėzdas: užsiminė apie galimą finansavimo „Žalgiriui“ nutraukimą

„Žalgirio“ duobė vis gilėja. Viskas prasidėjo po pralaimėjimo UEFA Čempionų lygos atrankoje prieš Hamrūno „Spartans“, vėliau viešumoje nuaidėjo garsusis klubo vadovės Vilmos Venslovaitienės, trenerio Vladimiro Čeburino ir sirgalių aštrus pokalbis, pasaulinį dėmesį sutraukė aistruolių „skriejančių lagaminų“ akcija, o galiausiai viena iš dalininkių Eleonora Kasperūnienė paviešino skandalingą informaciją apie galimai neteisėtą jai priklausančios klubo dalies perėmimą, pasinaudojant prieš 15 metų ruoštu, bet taip niekada ir nepanaudotu dokumentu.
„Tai nėra labai maloni situacija, – TV3 žinių žurnalistui Edgarui Maslauskui sakė Vilniaus meras V. Benkunskas. – Matome, kaip yra užkaitusi atmosfera, koks yra santykis tarp klubo administracijos ir fanų. Man visą laiką Vilniaus „Žalgiris“ buvo, yra ir, tikiuosi, bus visų vilniečių, fanų, bendruomenės klubas. Badė akis ta situacija, kad klubo administracija negirdi sirgalių bendruomenės reikalavimų.
Mes pirmiausia kalbėjome apie sportinius rezultatus, tad natūralu, kad aš, kaip politikas, turiu nuostatą nesikišti ir nevadovauti, kažkokių sprendimų neinicijuoti, bet paskutinė informacija, kuri liečia klubo valdymą, galimus dokumentų klastojimus, nebeleidžia ignoruoti ir tylėti.
Manau, kad fanų reikalavimai yra teisėti, teisingi ir turėtų būti išpildyti. Yra daug teisinių niuansų, nes tai yra viešoji įstaiga. Juridinis asmuo turi savo valdymą, dokumentus, sprendimus, kaip jie gali būti priimti. Tikrai norėtųsi, kad ši situacija kuo greičiau stabilizuotųsi ir futbolo klubas būtų, pirmiausia, apie futbolą.“
V. Benkunskas neslepia, kad per laiką „Žalgirio“ įstatai yra sudėlioti taip, kad „viskas gali vykti po kilimu“. V. Venslovaitienė trečiadienį išplatintame pranešime spaudai akcentavo, jog yra pradėjusi procesus dėl sau priklausančių dalių pardavimo.
„Skaidrumo, viešumo, atvirumo, kas turėtų būti viešojoje įstaigoje, kalbant apie bendruomeninį futbolo klubą, privaloma, reikia pripažinti, kad nėra. Mes irgi iš žiniasklaidos pranešimų sužinome apie iniciatyvas perimti dalį, kuri kažkada buvo pasirašyta kažkokiame popieriuje prieš 15 metų, tada parduoti kažkokiems investuotojam. Nežinome nei kas tie investuotojai, nei kokiomis sąlygom jie ateitų. Čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus požiūrio, kuris yra atėjęs į šį klubą.
Reikia prisiminti istoriją, kad prieš 15 metų būtent fanai išgelbėjo „Žalgirį“ nuo išnykimo, po truputį atstatė jo vertę ir sportinis rezultatas grįžo. Dabar matau, kad grįžtame atgal, į tuos laikus, kai vyko sandoriukai, susitarimai. Nežinau, kas čia yra pardavinėjama, nes pats klubas turto neturi, vienintelis turtas yra savivaldybės – mokesčių mokėtojų – pinigai, kurie yra skiriami kasmet iš konkurso klubų išlaikymui. Kai tokiais būdais bandoma užsidirbti, tai yra tikrai blogai ir neteisinga“, – teigė Vilniaus meras.
Jis neslepia, kad pasitikėjimas klubo vadove yra kone išnykęs.
„Aplinkybės dėlioja pasitikėjimo lygį, – sakė V. Benkunskas. – Kaip ir fanai sako, kad buvo daug gerų dalykų padarytų, kurie atvedė klubą į skambias pergales ir Lietuvoje, ir Europoje, pasitikėjimo kreditas buvo sukurtas, bet akivaizdu, kad paskutiniai įvykiai viską braukia į šoną. Nepaisant visų nuopelnų, žiūrime, ką turime po kojomis, o turime ne visai gražią situaciją.“
V. Benkunskas net užsiminė apie galimybę stabdyti finansavimą „Žalgiriui“. Pagal neseniai patvirtintą programą, per 2025-27 metų laikotarpį savivaldybė klubui įsipareigojo skirti 4 393 000 eurų, kasmet parama sudaro 1,46 mln. eurų.
„Gali būti visko, neatmetu jokių variantų. Jei bus prieita iki to, kad reikės kalbėtis apie klubo valdymo skaidrumą ir visas perspektyvas, savivaldybės pinigai nėra kažkokia šventa karvė, kuri paduodama ir nežiūrima, kas vyksta. Aš labai tikiuosi, kad to nereikės. Nėra tai lengvas procesas, mums ir patiems iš teisinės pusės reikės palaužyti galvą, kaip tokiu keliu nueiti. Kai darome konkursus, tikimasi, kad visi, kurie dalyvauja, savaime galvojama, kad tai gėrį ir vertę miestui kuriantys, atstovaujantys tarptautiniu lygiu. Apie tokias situacijas tu negalvoji, nežiūri į subjektus įtariai ir kaip į kažkokius nusižengėjus. Jei bus poreikis, galėtume prieiti ir prie tokių drastiškų priemonių, bet tikiuosi, kad to nereikės“, – dėstė meras.
Tiesa, panašu, viso šio grandiozinio plano gali ir neprireikti, mat dar tą patį ketvirtadienį V. Venslovaitienė pranešė apie pasitraukimą iš direktorės pareigų ir klubo valdybos.
