A Lyga naujienos

20 įvarčių praėjusiais metais pelnęs ir rezultatyviausiu A lygos futbolininku tapęs Vilniaus „Žalgirio“ puolėjas Liviu Antalis į Lietuvos sostinę nebegrįš. 35-erių futbolininkas karjerą nusprendė tęsti „Zalau“ ekipoje, žaidžiančioje trečioje Rumunijos lygoje. Per savo karjerą L.Antalis „Žalgiryje“ praleido net penkerius karjeros metus, kur per 162 rungtynes pelnė 89 įvarčius ir atliko 22 rezultatyvius perdavimus. Išvykus L.Antaliui, „Žalgiris“ liko be puolėjų.