Po karšto konflikto su sirgaliais – lakoniška Venslovaitienė: „Buvo daug emocijų“

„SFL galim ir patys“, – toks plakatas iškilo „Žalgirio“ namų stadione kitą dieną po fiasko Maltoje, kuomet dviejų įvarčių pranašumą iššvaistęs šalies flagmanas galiausiai baudinių serijoje krito prieš Hamrūno „Spartans“.

Šis pralaimėjimas užbaigė kovą UEFA Čempionų lygos atrankoje.

Šalies pirmenybėse – irgi ne pyragai. Su 28 taškais „Žalgiris“ dalinasi 5-7 vietas, nors prieš tris turus dar buvo aštuntoje pozicijoje.

Sirgaliams galiausiai trūko kantrybė – jie kėlė dar vieną plakatą „Komanda be veido – Vadovai be gėdos“ per šeštadienio rungtynes su Telšių „Džiugu“.

Nors „Žalgiris“ laimėjo, tai nepasitenkinimo nenumalšino – įpykę „Pietų IV“ tribūnos vyrai po susitikimo keliavo pareikšti ultimatumą V. Venslovaitienei: mes arba treneris.

Vadovė pirmą susitikimo minutę pasirinko trenerį iš Kazachstano, o tuomet pokalbis peraugo į riksmus, V. Venslovaitienės pasiūlymus sirgaliams pirkti klubą, o nenorintiems palaikyti komandos – sirgti už „Kauno Spyrį“.

Galiausiai abi pusės išsiskyrė piktuoju, o „Žalgirio“ sirgaliai, tv3.lt žiniomis, ruošia tolimesnius ėjimus siekiant permainų klubo viduje.

Tv3.lt pateikė penkis klausimus V. Venslovaitienei antradienį. Klausiama buvo ir apie konfliktą su sirgaliais, ir apie trenerio galimą patraukimą, apie klubo valdybos sprendimus, galimą klubo pardavimą.

Klausimai penki, o atsakymai sutilpo į du sakinius.

„Šiuo metu visą dėmesį ir jėgas skiriame ruošiantis labai svarbioms klubui artimiausioms rungtynėms UEFA Konferencijų lygoje. Šeštadienį po rungtynių buvo daug emocijų, tikiuosi, kad joms aprimus galėsime su aistruoliais turėti konstruktyvią diskusiją tam tinkamoje aplinkoje ir tam tinkamu laiku“, – raštu tv3.lt atsakė V. Venslovaitienė.

Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais ketvirtadienį, kuomet Konferencijų lygos atrankoje susitiks su „Linfield“ ekipa iš Šiaurės Airijos.