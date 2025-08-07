A3 petankės klubas užtikrintai iškovojo Lietuvos čempiono vardą ir teisę atstovauti šaliai Europoje

Čempionų titulą apgynė A3 petankės klubo žaidėjai. Antrą vietą ir vėl užėmė Šiaulių petankės sporto klubo nariai.
2 geriausios komandos tuo pačiu iškovojo teisę dalyvauti Baltijos jūros klubų taurės turnyre.
Prizininkų trejetą „uždarė“ naujokais pasipildžiusi petankės sporto klubo „Komfo“ ekipa. Ketvirtas buvo Kauno petankės klubas, o penktas – klubas „Boules LT“.
