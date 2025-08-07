Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

A3 petankės klubas užtikrintai iškovojo Lietuvos čempiono vardą ir teisę atstovauti šaliai Europoje

2025-08-07 18:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 18:39

Rugpjūčio 2-3 dienomis Draugystės parke vyko aršios kovos tarp Lietuvos petankės klubų. Penki klubai kovojo dėl čempiono titulo bei klubų taurės ir galimybės atstovauti Lietuvai Europos klubų taurės čempionate Prancūzijoje.

Lietuvos petankės asociacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Čempionų titulą apgynė A3 petankės klubo žaidėjai. Antrą vietą ir vėl užėmė Šiaulių petankės sporto klubo nariai.

2 geriausios komandos tuo pačiu iškovojo teisę dalyvauti Baltijos jūros klubų taurės turnyre.

Prizininkų trejetą „uždarė“ naujokais pasipildžiusi petankės sporto klubo „Komfo“ ekipa. Ketvirtas buvo Kauno petankės klubas, o penktas – klubas „Boules LT“.

