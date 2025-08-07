„Man Utd“ pasiekė susitarimą su „RB Leipzig“ dėl Benjamino Šeško įsigijimo

Pasak šaltinių, „Raudonieji velniai“ už 22-ejų metų futbolininką sumokės 76,5 mln. eurų siekiantį fiksuotą mokestį, tuo tarpu su įvairiais priedais suma išaugs iki 85 mln. eurų.
B. Šeško pasirašys su „Man Utd“ klubu kontraktą, galiosiantį iki 2030-ųjų metų. Slovėnas artimiausiu metu atliks medicininę patikrą ir prisijungs prie „Raudonųjų velnių“.
Priminsime, jog galimybe įsigyti B. Šeško taip pat aktyviai domėjosi „Newcastle United“ klubas, tačiau slovėnas pasirinko prisijungti prie „Man Utd“.
B. Šeško praėjusiame sezone atstovaudamas „RB Leipzig“ pelnė 21 įvartį ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus per 45 sužaistas rungtynes visuose turnyruose.
