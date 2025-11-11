 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas atsakė, ar sieks išlaikyti buvusią KAM politinę komandą

2025-11-11 08:46 / šaltinis: ELTA
Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia sieksiantis išlaikyti buvusios ministerijos vadovės Dovilės Šakalienės politinę komandą. Pasak jo, antradienį potencialių viceministrų kandidatūros bus aptariamos Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyboje. 

1

„Šiandien vakare turime turėti LSDP valdybos posėdį, turime pasitvirtinti politines kandidatūras, jas aptarti. Mano iniciatyva yra maksimaliai išlaikyti tą pačią patirtį“, – antradienį LRT radijui teigė R. Kaunas. 

„Keičiantis vadovui nereikia skubėti pakeisti visos komandos. Pasižiūrėkime, mano iniciatyva yra, kad maksimaliai daug esamų viceministrų liktų, tačiau turėsime diskusiją ir argumentai laimės“, – pridūrė jis. 

Praėjusią savaitę R. Kaunas teigė svarstantis kelias pavardes, tarp jų – anksčiau šias pareigas ėjusio Karolio Aleksos ir dabartinio viceministro Tomo Godliausko.

ELTA primena, jog prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratą R. Kauną krašto apsaugos ministru, o Vaidą Aleknavičienę – kultūros ministre. Pastarieji jau antradienį turėtų prisiekti Seime. 

Antradienį taip pat vyks oficiali krašto apsaugos ministrų ministrų pasikeitimo ceremonija. Jos metu anksčiau Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovavusi D. Šakalienė naujajam ministrui R. Kaunui perduos ministerijos vėliavą ir įteiks valdžios regaliją – skeptrą.

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

