  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas davė pažadą: „Įrodysiu“

2025-11-10 18:19 / šaltinis: BNS
2025-11-10 18:19

Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žada savo darbu įrodyti, jog keliamos abejonės dėl jo kompetencijų – nepagrįstos. O tarp svarbiausių prioritetų įvardijo paramą Ukrainai ir oro gynybos stiprinimą.

Robertas Kaunas (nuotr. Roberto Riabovo)
9

Paskirtasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žada savo darbu įrodyti, jog keliamos abejonės dėl jo kompetencijų – nepagrįstos. O tarp svarbiausių prioritetų įvardijo paramą Ukrainai ir oro gynybos stiprinimą.

0

Gitanas Nausėda susitiko su Robertu Kaunu
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda susitiko su Robertu Kaunu

Taip jis rašė feisbuke pirmadienį prezidentui socialdemokratą paskyrus vadovauti Krašto apsaugos ministerijai (KAM).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Savo, būsimos politinės komandos ir visos krašto apsaugos sistemos narių pastangomis įgyvendinsime Lietuvos saugumo prioritetinius uždavinius, numatytus šiai kadencijai. Savo atsidavimu darbui ir Lietuvos valstybei įrodysiu, kad kritika reikalinga tam, jog neužmigtume, tačiau joje keliamos abejonės – nepagrįstos“, – teigė paskirtasis ministras.

R. Kaunas pažymėjo, kad kitų metų biudžeto projekte suformuotas rekordinis finansavimas gynybai – 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Pasak jo, tai rodo aiškų Vyriausybės supratimą apie esamas grėsmes.

„Šis rekordinis biudžetas – stiprus signalas mūsų NATO partneriams, kad Lietuva yra patikima Aljanso narė, puikiai suprantanti savo geografinę padėtį ir kaimynų rytuose nusiteikimą. Tai aiškus signalas mūsų sąjungininkams vokiečiams – iki 2027 metų pabaigos Lietuva bus pasirengusi priimti Vokietijos brigadą“, – rašė socialdemokratas.

Išvardijo prioritetus

Savo įraše kaip prioritetus jis taip pat minėjo paramą Ukrainai, oro gynybos stiprinimą, naują infrastruktūrą kariams, gynybos pramonės vystymą.

R. Kaunas antradienį ryte prisieks Seime, o popiet aikštėje prie KAM vyks ministrų pasikeitimo ceremonija.

Kaip rašė BNS, sprendimą dėl R. Kauno šalies vadovas priėmė praėjusią savaitę dukart susitikęs su kandidatu.

Daugiausiai diskusijų svarstant R. Kauno galimybes dirbti ministru kėlė jo patirtis dirbant gynybos srityje.

Opozicija ir dalis visuomenės abejojo jo galimybėmis dirbti dėl kompetencijų šioje srityje trūkumo, tačiau socialdemokratai teigė R. Kauną pasirinkę dėl jo vadybinės ir partinės patirties.

R. Kaunas pernai pirmą kartą išrinktas į Seimą, nuo šių metų rugsėjo dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

Tuo metu prezidentas G. Nausėda teigė kėlęs klausimus kandidatui dėl jo būsimos politinės komandos.

Socialdemokratas po antrojo susitikimo penktadienį sakė, kad jam susidarė įspūdis, jog pristatyta būsima Krašto apsaugos ministerijos (KAM) politinė komanda šalies vadovą įtikina.

R. Kaunas nedetalizavo, ar prie komandos prisijungs su buvusia ministre Dovile Šakaliene dirbę viceministrai.

D. Šakalienė krašto apsaugos ministrės pareigas paliko spalio pabaigoje, praradusi premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų finansavimo gynybai.

