Mainus neigia ir Seimo pirmininkas, ir premjerė, bet vis tik: patvirtinus Kauną, postą gaus ir kitas kandidatas?

Tiek premjerė, tiek Seimo pirmininkas mainus tarp institucijų neigia.
Mažame Seimo nario kabinete sėdi Robertas Kaunas ir laukia gerų žinių iš Prezidentūros. Nors kabinetas mažas, R. Kaunui jis jaukus – visgi jį tenka dalintis su savo gyvenimo drauge Neringa. Kadaise ponia Neringa buvo parlamentaro R. Kauno patarėja. Tada jie įsimylėjo, ir R. Kaunas ją atleido. Vėliau ji susirado patarėjos darbą pas kitą Seimo narį socialdemokratą, tačiau šiandien vėl sėdi tame pačiame kabinete su mylimuoju R. Kaunu – pas naują darbdavį kabinete, neva, pritrūko vietos.
Kaunas atsidūrė epicentre
Į krašto apsaugos ministrus pretenduojančiam R. Kaunui pastarosiomis savaitėmis tenka ypač daug dėmesio. Ne tik paaiškėjo jo romantiniai santykiai su buvusia patarėja, kuri dabar dirba kitam, bet vis tiek sėdi R. Kauno kabinete, bet ir teko prisiminti dar senesnę istoriją.
Visuomenininkas Andrius Tapinas paskelbė, kad prieš dvylika metų, kai R. Kaunas dar nebuvo politikas, viename garsiajame tinklalapyje „Uždarbis.lt“ jis, neva, siūlė valiutos keitimo paslaugas – internetinio pokerio pinigus keitė į realią valiutą. R. Kaunas sako, kad savo anketos tuomet populiariame puslapyje jau nenaudojo, kai kažkas jo vardu siūlė finansines operacijas forumo nariams.
„Teko su IT specialistų pagalba panagrinėti, kas ten vyko – tiesiog radome informaciją, kad anketa tam tikru laikotarpiu buvo nulaužta. Bandė ja pasinaudoti, ir galiausiai ji buvo užblokuota“, – sako R. Kaunas.
Tačiau pezidentas G. Nausėda patikino, kad Kauną paskirs ministru.
„Jeigu viskas bus tvarkoje, jis bus patvirtintas“, – tikina G. Nausėda.
Seimo užkulisiuose jau kurį laiką kalbama, kad Prezidentūra ir socialdemokratai sutarė: jeigu R. Kaunas bus patvirtintas ministru, šie pritars patyrusio teisininko Haroldo Šinkūno kandidatūrai į Konstitucinio Teismo teisėjus – to paties H. Šinkūno, kurį dar neseniai socialdemokratai buvo atmetę.
„Aš atmesčiau visas galimas regimybes inscenizacijų“, – sako R. Kaunas.
Kiti socialdemokratai taip pat neigia galimus mainus tarp jų ir Prezidentūros.
Šinkūno kandidatūra
Seimo pirmininkas Juozas Olekas lankėsi pas prezidentą. J. Olekas tikina, kad dabar socialdemokratai, greičiausiai, patvirtins Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekaną H. Šinkūną.
„Jeigu gerbiamas H. Šinkūnas, būdamas universiteto dėstytoju ir kvalifikuotu specialistu, kažkam kažkuo nepatiko – vėlgi, turi būti pasakoma“, – sako socialdemokratas Vitalijus Mitrofanovas.
Saviškiui Juliui Sabatauskui socialdemokratai be didesnių problemų uždegė žalią šviesą į Konstitucinį Teismą. Tokie keisti standartai neįtinka kai kuriems įtakingiems partijos bičiuliams.
„Mano atžvilgiu matau, kad tai baisi praktika – netgi baisi – kad politikai eina į Konstitucinį Teismą“, – sako socialdemokratas Vitalijus Mitrofanovas.
Viešai buvo kalbama, kad socialdemokratai H. Šinkūno kandidatūrą atmetė, nes prezidentas vetavo pataisas „čekutininkams“. Kaip dabar balsuos socialdemokratai – mįslė. Seimas Konstitucinio Teismo teisėjus rinko slaptu balsavimu. R. Kaunas, TV3 žiniomis, buvo vienas tų, kurie pasisakė prieš H. Šinkūno kandidatūrą ir esą agitavo kitus bičiulius daryti tą patį.
