Seime – Aleknavičienės ir Kauno priesaikos

Dekretą dėl abiejų socialdemokratų kandidatų į ministrų pareigas pirmadienį pasirašė prezidentas Gitanas Nausėda.
Šalies vadovas su R. Kaunu praėjusią savaitę buvo susitikęs porą kartų. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo socialdemokratas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.
Tuo metu V. Aleknavičienės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą. Su politike prezidentas susitiko pirmadienį.
Vyks oficiali KAM ministrų pasikeitimo ceremonija
Antradienį taip pat vyks oficiali krašto apsaugos ministrų ministrų pasikeitimo ceremonija. Pranešama, kad ceremonijos metu anksčiau KAM vadovavusi Dovilė Šakalienė naujajam ministrui R. Kaunui perduos ministerijos vėliavą ir įteiks valdžios regaliją – skeptrą.
Ministerija pažymi, kad renginyje taip pat dalyvaus Seimo nariai, Prezidentūros atstovai, KAM ir Lietuvos kariuomenės vadovybė. Į ceremoniją taip pat atvyks ir įvairių kariuomenės rūšių bei pajėgų vadai, užsienio šalių diplomatinio korpuso atstovai.
ELTA primena, kad KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi D. Šakalienė. Iki šiol KAM vadovo pareigas laikinai ėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tuo metu V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius – jo vietą laikinai užėmė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
