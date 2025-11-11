 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
29
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius įvardijo, kokiu atveju koalicija turės skirstytis: žvilgsniai krypsta į „Nemuno aušrą“

Papildyta 09.03 val.
2025-11-11 08:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 08:40

Jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys Seime svarstomo kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti, kad koalicija neveikia, sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Julius Kalinskas

Jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys Seime svarstomo kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti, kad koalicija neveikia, sako socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

REKLAMA
29

„Čia klausimas vertas koalicijos likimo. Ne milijono, o koalicijos likimo. Jeigu jis (biudžeto klausimas – ELTA) neatlaikys, manau, turėsime fundamentalią problemėlę, kad turėtume skirstytis ir konstatuoti iš principo koalicijos neveikimą“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kita vertus, aišku, tuos pagrasinimus, tą retoriką vertinčiau kaip politinį žanrą, kur kiekviena pusė bando pagąsdinti ir pasakyti, kad trūksta (finansavimo – ELTA) tai sričiai ar kitai sričiai. Tas pats Remigijus Žemaitaitis yra priregistravęs krūvą pasiūlymų žemės ūkio srityje“, – tęsė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto, socdemų lyderis tvirtino, kad visiems reikėtų suprasti, jog biudžetas visų norų atliepti negalės.

REKLAMA

„Reikia balanso ir kažkokio sutarimo. Jei įmanoma – konsensuso. Bepigu yra rėkti, kad trūksta tam ir anam, bet pasakyti, iš kur tuos pinigus paimti – tai, kaip taisyklė, dažniausiai nutylima“, – kalbėjo M. Sinkevičius.

„Turbūt visi, ir koalicijos partneriai, gali naudoti agresyvesnę retoriką bandydami išsikovoti savo politiškai atstovaujamai sričiai daugiau finansavimo, bet tiesiog atsidursime situacijoje, kai tiesiog nėra, ką pasiūlyti“, – akcentavo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Politikas kartojo, kad didžiausią biudžeto dalį sudaro gynybos finansavimas, todėl tikisi koalicijos partnerių supratimo. Kitu atveju, svarstė socialdemokratų pirmininkas, galbūt šiuo klausimu paramą išreikštų ir Seimo opozicinės partijos.

„Turbūt opozicijos lyderiai, bent jau Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), išties pagalbos ranką. Bet, tikiuosi, to neprireiks“, – tvirtino M. Sinkevičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.

REKLAMA

„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila
Sinkevičius: Žemaitaitis testuoja socdemų kantrybę (7)
Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Budrys: tikiu, kad Vengrijos ministrui Žemaitaitis išsakė Vyriausybės programoje patvirtintas pozicijas (18)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda apie Žemaitaičio pareiškimus dėl užsienio politikos: nebekelia šypsenos (45)
Remigijus Žemaitaitis (nuotr. Josvydo Elinsko)
Prezidentūra: kas galėtų paneigti, kad Žemaitaitis negyvena alternatyvioje realybėje? (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Jonas
Jonas
2025-11-11 08:57
Televizoriu myletojas ir Auksiniu saukstu apgins tevyne gerais darbais
Atsakyti
Ogis
Ogis
2025-11-11 09:05
Socdemai taip ,,išplauke '' kad klaikus vaizdas patyčios ju atžvilgiu iš visu pakraščiu . Negi neturit savo stuburo laimėje rinkimus ištyžo . Negalima žiūrėt kaip mekena Olekas , vos prastena Leiputė negi taip nuspenėjot kad net kalbėt padoriai neišeina . O jau Sysas kaip sušneka tai svetima gėda ima .
Atsakyti
Zigmas
Zigmas
2025-11-11 08:58
Toks toki sutiko ir i koalicija pavadino
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų