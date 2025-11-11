Sinkevičius įvardijo, kokiu atveju koalicija turės skirstytis: žvilgsniai krypsta į „Nemuno aušrą“

„Čia klausimas vertas koalicijos likimo. Ne milijono, o koalicijos likimo. Jeigu jis (biudžeto klausimas – ELTA) neatlaikys, manau, turėsime fundamentalią problemėlę, kad turėtume skirstytis ir konstatuoti iš principo koalicijos neveikimą“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
„Kita vertus, aišku, tuos pagrasinimus, tą retoriką vertinčiau kaip politinį žanrą, kur kiekviena pusė bando pagąsdinti ir pasakyti, kad trūksta (finansavimo – ELTA) tai sričiai ar kitai sričiai. Tas pats Remigijus Žemaitaitis yra priregistravęs krūvą pasiūlymų žemės ūkio srityje“, – tęsė jis.
Vis dėlto, socdemų lyderis tvirtino, kad visiems reikėtų suprasti, jog biudžetas visų norų atliepti negalės.
„Reikia balanso ir kažkokio sutarimo. Jei įmanoma – konsensuso. Bepigu yra rėkti, kad trūksta tam ir anam, bet pasakyti, iš kur tuos pinigus paimti – tai, kaip taisyklė, dažniausiai nutylima“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Turbūt visi, ir koalicijos partneriai, gali naudoti agresyvesnę retoriką bandydami išsikovoti savo politiškai atstovaujamai sričiai daugiau finansavimo, bet tiesiog atsidursime situacijoje, kai tiesiog nėra, ką pasiūlyti“, – akcentavo jis.
Politikas kartojo, kad didžiausią biudžeto dalį sudaro gynybos finansavimas, todėl tikisi koalicijos partnerių supratimo. Kitu atveju, svarstė socialdemokratų pirmininkas, galbūt šiuo klausimu paramą išreikštų ir Seimo opozicinės partijos.
„Turbūt opozicijos lyderiai, bent jau Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), išties pagalbos ranką. Bet, tikiuosi, to neprireiks“, – tvirtino M. Sinkevičius.
Naujienų portalas „Delfi“ pirmadienį skelbė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.
„Aušrietis“ taip pat teigė, kad, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms lėšų stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!