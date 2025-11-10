„Nemuno aušra“ kiš pagalį į koalicijos ratus? Žemaitaitis negarantuoja, kad frakcija balsuos už 2026 m. biudžetą

„Ne, negaliu sakyti (kad frakcija balsuos už projektą – ELTA), nes mes bandome atitaisyti tai, kas buvo sutarta penktadienį su ministru ir premjere ir valdančiąja dauguma. Frakcija matys, žiūrėsime“, – naujienų portalui „Delfi“ sakė parlamentaras.
„Frakcija buvo informuota, koks susitarimas buvo padarytas tą penktadienį, kam buvo pritarta, kam ne. Ir jeigu šitiems dalykams nebus pritarta, tai, aš manau, kad tam biudžetui balsų gali ir nebūti. Taip niekas nesielgia, nes biudžetas nėra kažkoks įstatymas, kurį bet kada gali taisyti, jeigu kablelis netinka. Biudžetas yra derinamas su visais koalicijos partneriais“, – akcentavo jis.
Jo teigimu, norint užtikrinti pakankamą finansavimą kitoms jo stokojančioms sritims, būtų galima apkarpyti gynybai numatytą skirti lėšų dalį.
„Gynybai skirkime 5 proc., o 0,38 proc. grąžinkime socialinei infrastruktūrai arba viešojo saugumo infrastruktūrai, kas šiandien yra gyvybiškai svarbu, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.