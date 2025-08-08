Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Villarreal“ pasirašė sutartį su dėl trijų moterų išžaginimo teisiamu Thomasu Partey

2025-08-08 00:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 00:30

„Villarreal“ klubas užbaigė vieną įdomiausių vasaros sandorių – oficialiai pasirašė sutartį su 32 metų Ganos rinktinės saugu Thomasu Partey.

Thomas Partey | Scanpix nuotr.

„Villarreal“ klubas užbaigė vieną įdomiausių vasaros sandorių – oficialiai pasirašė sutartį su 32 metų Ganos rinktinės saugu Thomasu Partey.

REKLAMA
0

Patyręs vidurio saugas po penkerių metų „Arsenal“ komandoje į Ispaniją grįžta laisvojo agento statusu, pasirašęs dvejų metų sutartį su galimybe pratęsti dar sezonui. T. Partey jau rytoj prisijungs prie komandos treniruočių bazėje ir pradės pasiruošimą naujam sezonui „La Liga“ čempionate.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Villarreal“ klubo sprendimo nepakeitė afrikiečio nemalonumai už aikštės ribų. Jis teisiamas dėl trijų moterų išprievartavimo bei kitų seksualinių nusikaltimų.

REKLAMA
REKLAMA

Pats T. Partey kategoriškai neigia visus jam metamus kaltinimus ir turi teisę gintis teisme. Naujasis jo klubas viešame komentare pabrėžė, kad „Villarreal“ laikysis nekaltumo prezumpcijos principo, atidžiai stebės bylos eigą ir laikysis pagarbos lygiateisiškumo, įvairovės ir asmens orumo nuostatų.

Teisiniai niuansai šiuo metu niekaip neturi įtakos sportinei T. Partey sutarčiai ar jo galimybei debiutuoti aikštėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų