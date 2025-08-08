„Villarreal“ pasirašė sutartį su dėl trijų moterų išžaginimo teisiamu Thomasu Partey

Patyręs vidurio saugas po penkerių metų „Arsenal“ komandoje į Ispaniją grįžta laisvojo agento statusu, pasirašęs dvejų metų sutartį su galimybe pratęsti dar sezonui. T. Partey jau rytoj prisijungs prie komandos treniruočių bazėje ir pradės pasiruošimą naujam sezonui „La Liga“ čempionate.
„Villarreal“ klubo sprendimo nepakeitė afrikiečio nemalonumai už aikštės ribų. Jis teisiamas dėl trijų moterų išprievartavimo bei kitų seksualinių nusikaltimų.
Pats T. Partey kategoriškai neigia visus jam metamus kaltinimus ir turi teisę gintis teisme. Naujasis jo klubas viešame komentare pabrėžė, kad „Villarreal“ laikysis nekaltumo prezumpcijos principo, atidžiai stebės bylos eigą ir laikysis pagarbos lygiateisiškumo, įvairovės ir asmens orumo nuostatų.
Teisiniai niuansai šiuo metu niekaip neturi įtakos sportinei T. Partey sutarčiai ar jo galimybei debiutuoti aikštėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!