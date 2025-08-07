Konfliktas tęsiasi: „Barcelona“ laikinai atėmė iš Marco-Andre ter Stegeno kapitono pareigas

Kiek anksčiau pasirodė informacija, jog vartininkas atsisakė pasirašyti sutikimo formą, jog jo medicininiai duomenys būtų perduoti „La Ligai“, o katalonai dėl to svarsto galimybę imtis teisinių veiksmų.
Pasak šaltinių, tai faktiškai sustabdė katalonų ekipos pastangas priskirti vartininko traumą ilgalaikei, o tai jiems būtų leidę iš darbo užmokesčio fondo išskaičiuoti 80 procentų jo atlyginimo ir užregistruoti naują žaidėją.
Tuo metu M. ter Stegenas laikosi nuostatos dėl privatumo ir teisių į savo medicininius duomenis, remdamasis asmens duomenų apsaugos įstatymais.
„Barcelonos“ komandos kapitono pareigas perims gynėjas Ronaldas Araujo tol, kol ši problema bus išspręsta.
