Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Konfliktas tęsiasi: „Barcelona“ laikinai atėmė iš Marco-Andre ter Stegeno kapitono pareigas

2025-08-07 17:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 17:04

„Barcelona“ pranešė, jog laikinai atėmė iš vartininko Marco-Andre ter Stegeno kapitono pareigas dėl besitęsiančio konflikto.

Marcas-Andre ter Stegenas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ pranešė, jog laikinai atėmė iš vartininko Marco-Andre ter Stegeno kapitono pareigas dėl besitęsiančio konflikto.

REKLAMA
0

Kiek anksčiau pasirodė informacija, jog vartininkas atsisakė pasirašyti sutikimo formą, jog jo medicininiai duomenys būtų perduoti „La Ligai“, o katalonai dėl to svarsto galimybę imtis teisinių veiksmų.

Pasak šaltinių, tai faktiškai sustabdė katalonų ekipos pastangas priskirti vartininko traumą ilgalaikei, o tai jiems būtų leidę iš darbo užmokesčio fondo išskaičiuoti 80 procentų jo atlyginimo ir užregistruoti naują žaidėją.

Tuo metu M. ter Stegenas laikosi nuostatos dėl privatumo ir teisių į savo medicininius duomenis, remdamasis asmens duomenų apsaugos įstatymais.

„Barcelonos“ komandos kapitono pareigas perims gynėjas Ronaldas Araujo tol, kol ši problema bus išspręsta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų