  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Inigo Martinezas palieka „Barcelona“ ir jungiasi prie Saudo Arabijos „Al Nassr“

2025-08-07 23:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 23:37

„Barcelona" klube – netikėtas veiksmas. Inigo Martinezas palieka Kataloniją ir keliasi į Saudo Arabijos klubą „Al Nassr".

Inigo Martinezas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ klube – netikėtas veiksmas. Inigo Martinezas palieka Kataloniją ir keliasi į Saudo Arabijos klubą „Al Nassr“.

0

I. Martinezas šiandien nutraukė sutartį su „Barcelona“, tapo laisvuoju agentu ir be jokio perėjimo mokesčio artimiausiu metu persikels į „Al Nassr“ – su šiuo klubu gynėjo kontraktas galios iki 2026 m. birželio ir turės galimybę prasitęsti dar metams, iki 2027-ųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sprendimas buvo priimtas labai greitai – apie I. Martinezo išvykimą kalbos užvirė per naktį. Pats žaidėjas pasinaudojo kontrakte įtvirtinta išlyga, leidusia be išpirkos palikti „Barcelona“, jei sulaukia pasiūlymo iš užsienio klubo. Finansiškai galingas „Al Nassr“ pasiūlymas I. Martinezui tapo paskata pradėti naują etapą. Šis žingsnis ir „Barcelona“ viduje vertinamas kaip patenkinamas būdas sumažinti algų biudžetą ir suteikti daugiau manevrų žaidėjų registracijoms prieš naują sezoną.

Į „Barcelona“ I. Martinezas atvyko 2023 m. vasarą. Per šį laiką jis sužaidė 73 rungtynes ir laimėjo šalies čempionų titulą, taurę bei supertaurę.

„Al Nassr“ komandai tai jau antras skambus vasaros perėjimas. Prieš tai jie iš „Chelsea“ įsigijo Joao Felixą.

