TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Prestižiniame turnyre Kanadoje triumfavęs Benas Sheltonas ATP reitinge aplenks Novaką Djokovičių

2025-08-08 09:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-08 09:48

Toronte (Kanada) baigėsi elitinis ATP 1000 serijos „National Bank Open Presented by Rogers“ vyrų teniso turnyras, kuriame Benas Sheltonas (ATP-7) tapo pirmuoju amerikiečiu, laimėjusiu šį turnyrą per daugiau nei du dešimtmečius.

Benas Sheltonas | Scanpix nuotr.

0

B. Sheltonas finale per 2 val. 48 min. 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) nugalėjo Kareną Kachanovą (ATP-16).

22 metų amerikietis pakils į šeštąją pasaulio reitingo vietą, aplenkdamas 24 kartus „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempioną serbą Novaką Djokovičių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai nepaprastas jausmas, – sakė B. Sheltonas. – Tai buvo ilga savaitė. Kelias į finalą tikrai nebuvo lengvas. Bet mano geriausias tenisas išryškėjo tada, kai to labiausiai reikėjo.“

Kaip ir per prieš tai buvusius mačus, garsioji kompiuterizuota linijų sistema sukėlė sumaištį svarbiausiame mače.

Problema atsirado penktajame antrojo seto geime, kai išsijungė garsas ir žaidėjams buvo neaišku, kurie kamuoliai buvo aikštės viduje, o kurie – išorėje. Po šešių minučių diskusijų ir sustabdytos žaidimo, sistema vėl pradėjo veikti.

Laimėjęs, B. Sheltonas nuskubėjo į tribūnas pasidalinti džiaugsmu su savo tėvu, buvusiu tenisininku Bryan Sheltonu.

„Aš buvau ryžtingas, atkakliai kovojau, tai buvo nuostabu, ugdau savybes, kurios padės tiek tenise, tiek gyvenime, – sakė B. Sheltonas. – Karenas man priminė buldozerį, jaučiausi kaip susidūręs su traukiniu. Kamuoliai skrido labai greitai, tačiau sugebėjau juos nukreipti. Atlikau kelis galingus smūgius ir pakeičiau mačo eigą.“

Torontas tapo trečiuoju B. Sheltonui laimėtu titulu, po pergalių Tokijuje 2023 m. ir Hjustone 2024 m.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Toronte prizų fondą sudarė beveik 9,194 mln. JAV dolerių.

