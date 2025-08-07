Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Netikėti pralaimėjimai Toronte: Zverevas ir Fritzas pasitraukė iš ATP 1000 turnyro

2025-08-07 15:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 15:19

Toronte (Kanada) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „National Bank Open Presented by Rogers“ vyrų teniso turnyras.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

Toronte (Kanada) tęsiasi elitinis ATP 1000 serijos „National Bank Open Presented by Rogers“ vyrų teniso turnyras.

0

Turnyro favoritas vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) pusfinalyje netikėtai 3:6, 6:4, 6:7 (4:7) krito prieš Kareną Chačanovą.

Pirmajame sete vokietis pralaimėjo vieną savo padavimų seriją ir „break pointų“ nesusikūrė. Antrajame sete nė vienas žaidėjas „break pointų“ neturėjo iki dešimtojo geimo, kurį A. Zverevas laimėjo „sausu“ rezultatu ir užbaigė setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Zverevas trečiojo seto pradžioje atlaikė spaudimą, neutralizuodamas du „break pointus“. Dvyliktajame geime vokietis buvo per tašką nuo pergalės mače, bet K. Chačanovas savo padavimų metu išsigelbėjo. Pratęsime neutralus atletas iš karto laimėjo tašką A. Zverevo padavimų metu. Vokietis į tai atsakė spurtu 3:0, bet tada pralaimėjo atkarpą net 0:6 (3:6) ir palūžo.

Už finalo borto liko ir antroji turnyro raketė amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4). Jis 4:6, 3:6 pralaimėjo tautiečiui Benui Sheltonui (ATP-7). T. Fritzas turėjo vos 2 „break pointus“ ir iššvaistė juos abu, o B. Sheltonas susikūrė net 10 tokių progų ir realizavo 3 iš jų.

Beje, šį mačą buvo kiek sutrikdžiusios problemos su elektronine sistema, tikrinančia, ar kamuoliukas leidosi aikštėje.

B. Sheltonas pirmą kartą karjeroje žais tokio lygio turnyro finale.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Toronte prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

