Netikėti pralaimėjimai Toronte: Zverevas ir Fritzas pasitraukė iš ATP 1000 turnyro

Turnyro favoritas vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) pusfinalyje netikėtai 3:6, 6:4, 6:7 (4:7) krito prieš Kareną Chačanovą.
Pirmajame sete vokietis pralaimėjo vieną savo padavimų seriją ir „break pointų“ nesusikūrė. Antrajame sete nė vienas žaidėjas „break pointų“ neturėjo iki dešimtojo geimo, kurį A. Zverevas laimėjo „sausu“ rezultatu ir užbaigė setą.
A. Zverevas trečiojo seto pradžioje atlaikė spaudimą, neutralizuodamas du „break pointus“. Dvyliktajame geime vokietis buvo per tašką nuo pergalės mače, bet K. Chačanovas savo padavimų metu išsigelbėjo. Pratęsime neutralus atletas iš karto laimėjo tašką A. Zverevo padavimų metu. Vokietis į tai atsakė spurtu 3:0, bet tada pralaimėjo atkarpą net 0:6 (3:6) ir palūžo.
Už finalo borto liko ir antroji turnyro raketė amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4). Jis 4:6, 3:6 pralaimėjo tautiečiui Benui Sheltonui (ATP-7). T. Fritzas turėjo vos 2 „break pointus“ ir iššvaistė juos abu, o B. Sheltonas susikūrė net 10 tokių progų ir realizavo 3 iš jų.
Beje, šį mačą buvo kiek sutrikdžiusios problemos su elektronine sistema, tikrinančia, ar kamuoliukas leidosi aikštėje.
Oh no.— José Morgado (@josemorgado) August 7, 2025
Problems with the ELC system and Fritz vs. Shelton is delayed.
B. Sheltonas pirmą kartą karjeroje žais tokio lygio turnyro finale.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Toronte prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!