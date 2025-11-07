 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Panathinaikos“ arti susitarimo su patyrusiu amerikiečiu Fariedu

2025-11-07 09:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 09:27

Problemų su aukštaūgių traumomis turinti Atėnų „Panathinaikos“ yra arti susitarimo su 35 metų 203 cm ūgio amerikiečiu Kennethu Fariedu.

K.Fariedas sugrįš į Eurolygą (Scanpix nuotr.)

0

Veteranas buvo pasirašęs kontraktą su Taivano „TSG GhostHawks“ komanda, tačiau Atėnų klubas yra pasiruošęs sumokėti išpirką.

Praėjusiame sezone K.Fariedas žaidė Emilijos Redžo „UnaHotels“ ekipoje ir Italijos čempionate per 19 minučių pelnė 8,3 taško, atkovojo 7,2 kamuolio, atliko 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 12,9 naudingumo balo.

Vasarą amerikietis dar spėjo sužaisti Puerto Riko lygoje, o praeityje eilę sezonų yra praleidęs Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), kur daugiausiai atstovavo Denverio „Nuggets“ komandai.

K.Fariedas yra atstovavęs JAV rinktinei 2014 metų pasaulio čempionate, o 2021–2022 metų sezone jis žaidė Eurolygoje, kai buvo pasirašęs kontraktą su Maskvos CSKA.

