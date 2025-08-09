Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Europos jaunimo čempionate bronzą laimėjusi Navikaitė: „Didžiuojuosi savimi“

2025-08-09 16:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 16:41

Šeštadienį Tamperės (Suomija) stadionas nusidažė Lietuvos spalvomis, kadangi lengvaatletė Orinta Navikaitė Europos jaunimo (U20) čempionate iškovojo bronzos medalį. Permainingame ieties metimo finale lietuvė geriausiu bandymu įrankį numetė 54.36 m (48.08-52.95-51.42-53.39-51.26-54.36) ir paskutiniu metimu išplėšė trečią vietą.

Orinta Navikaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

0

Antrą geriausią rezultatą karjeroje užfiksavusi O. Navikaitė teigė, jog dabar jausmas – nuostabus, o kovojant finale kiekvieną metimą reikėjo atlikti tiksliai: „Jaučiuosi nuostabiai. Tikėjau savimi, žinojau, kad galiu, ir tai įvyko. Didžiuojuosi savimi. Žinojau, kad 53 metrų neužteks medaliui, todėl kiekvieną metimą stengiausi atlikti kuo tiksliau.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aukso medalį laimėjo kroatė Vita Barbic (55.26 m), sidabro medalis atiteko suomei Rebeccai Nelimarkkai (54.43 m), o ketvirta likusi turkė Rabiye Cicek (53.68 m) ilgą laiką žengė pirmoje vietoje. Rezultatai finale artimi, o iškovotas medalis lietuvės nestebina – ji žinojo, kad yra pasiruošusi dėl jo kovoti: „Sakiau sau, kad esu pasiruošusi ir tikrai galiu kovoti dėl medalio. Įdėta begalė darbo su trenere Terese Nekrošaite. Abi labai tikėjome ir pasitikėjome viena kita, todėl viskas susiklostė įspūdingai.“

Kurį laiką antroje vietoje buvusi O. Navikaitė prieš paskutinį bandymą nukrito į ketvirtą poziciją. Tuomet papildomų jėgų suteikė pokalbis su savimi, kuris lėmė rezultato bei vietos pagerėjimą: „Prieš paskutinį bandymą sau kartojau, kad esu kovotoja. Taip visada sakydavo mano pirmoji trenerė Ina Nagelė. Nepamiršau ir dabartinės trenerės – sakiau, kad metu už ją ir už Lietuvą.“

2022-aisiais ieties metikė laimėjo bronzą Europos jaunių (U18) čempionate, tačiau, pasak O. Navikaitės, būtent šiandien iškovotas medalis yra saldesnis, o šis čempionatas – geriausias karjeroje. Į Tamperę lengvaatletė atvyko praktiškai tiesiai iš Lietuvos čempionato, kuriame prieš savaitę laimėjo sidabro medalį. Be to, kiek daugiau nei prieš dvi savaites sportininkė triumfavo Baltijos jaunimo čempionate, kur pagerino asmeninį rekordą (55.02 m): „55 metrų metimas buvo tarsi stebuklas. Tada supratau, kad tikrai esu pasiruošusi, o šeimos palaikymas labai prisidėjo prie šio rezultato.“

Be jau išvardintų pasiekimų O. Navikaitė šiemet triumfavo Lietuvos jaunimo čempionate bei iškovojo pergales ar prizines vietas įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse varžybose. Apetitas kyla bevalgant, todėl nors šis sezonas ir yra puikus, ateityje galima pasiekti dar daugiau.

„Džiaugiuosi, kad pagaliau išsigydžiau peties traumą ir atsakingai atidirbau techniką. Visada bus, ką patobulinti, tačiau atkaklus darbas leido suspindėti rezultatais. Tikiu, kad su trenere galime pasiekti labai daug. Sau už šiuos metus rašau dešimtuką – įvykdžiau visus savo užsibrėžtus lūkesčius“, – sakė O. Navikaitė.

Šeštadienį sėkmingai Europos jaunimo čempionate pasirodė ir Joana Fiodorovaitė. Šuolininkė į tolį įveikė kvalifikacijos barjerą (6.02 m) ir sekmadienį 18:55 val. varžysis finale. Čempionatą tiesiogiai transliuoja portalas „Eurovision Sport“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

