Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Orinta Navikaitė dramatiškai iškovojo bronzą Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionate

2025-08-09 15:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 15:58

Tamperėje (Suomija) vykstančiame Europos jaunimo (iki 20 metų) lengvosios atletikos čempionate šeštadienį bronzą išplėšė ieties metikė Orinta Navikaitė.

Orinta Navikaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Tamperėje (Suomija) vykstančiame Europos jaunimo (iki 20 metų) lengvosios atletikos čempionate šeštadienį bronzą išplėšė ieties metikė Orinta Navikaitė.

REKLAMA
0

Lietuvė geriausiu bandymu įrankį nusviedė 54.36 metro (48.08 – 52.95 – 51.42 – 53.39 – 51.26 – 54.36). O. Navikaitė prieš lemiamą bandymą dar buvo 4-a, bet paskutiniu metimu atėmė bronzą iš turkės Rabiye Cicek (53.68).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lemiamas O. Navikaitės metimas:

O. Navikaitei visai nedaug trūko iki sidabro – suomė Rebecca Nelimarkka ietį metė tik 7 cm toliau (54.43). Auksą iškovojo kroatė Vita Barbič (55.26).

Joana Fiodorovaitė šuolio į tolį kvalifikacinėse varžybose užėmė 11 vietą – 6.02 m (5.93/0.5 – 5.85/0.5 – 6.02/-0.3). Šeštadienį 18.55 val. jos laukia finalas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų