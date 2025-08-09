Orinta Navikaitė dramatiškai iškovojo bronzą Europos jaunimo lengvosios atletikos čempionate

Lietuvė geriausiu bandymu įrankį nusviedė 54.36 metro (48.08 – 52.95 – 51.42 – 53.39 – 51.26 – 54.36). O. Navikaitė prieš lemiamą bandymą dar buvo 4-a, bet paskutiniu metimu atėmė bronzą iš turkės Rabiye Cicek (53.68).
Lemiamas O. Navikaitės metimas:
O. Navikaitei visai nedaug trūko iki sidabro – suomė Rebecca Nelimarkka ietį metė tik 7 cm toliau (54.43). Auksą iškovojo kroatė Vita Barbič (55.26).
Joana Fiodorovaitė šuolio į tolį kvalifikacinėse varžybose užėmė 11 vietą – 6.02 m (5.93/0.5 – 5.85/0.5 – 6.02/-0.3). Šeštadienį 18.55 val. jos laukia finalas.
