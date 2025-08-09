Aurėja Beniušytė pagerino asmeninį rekordą ir Europos jaunimo čempionato trišuolyje buvo 4-a

Matas Janarauskas 400 m bėgimo trečiame pusfinalyje finišavo aštuntas (47.89) ir čempionate užėmė 20 vietą.
Aurėja Beniušytė pagerino asmeninį rekordą ir trišuolyje užėmė ketvirtą vietą – 13.35 m (13.35/1.6 13.13/1.0 12.82/0.5 12.86/-0.2 13.18/-0.1 12.78/-0.9. Trišuolio medalius pasidalino italė Erika Giorgia Anoeta Saraceni (14.24, U20 čempionatų rekordas), rumunė Daria Vrinceanu (13.75) ir latvė Adriana Kruzmane (13.62).
Šeštadienį Joanos Fiodorovaitės 10.55 val. laukia šuolio į tolį kvalifikacinės varžybos, o Orintos Navikaitės 12.45 val. ieties metimo finalas.
