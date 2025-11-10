Sceną palikusi Donalda Meiželytė prabilo apie čekiukų skandalą: „Mano sąžinė yra viena“

Laidos pradžioje astrologas, laidos vedėjas N. Šulija pabrėžė, kad D. Meiželytės didžioji dalis gyvenimo buvo susijusi su pačia įvairiausia kūryba – anksčiau moteris buvo ne tik renginių, televizijos, radijo laidų vedėja, bet ir atlikėja, aktorė. Kalbėdama apie tai pašnekovė teigė, kad jai gyvenime yra įdomu išbandyti viską.
„Vaikystėje man viskas greitai nusibosdavo, lankiau visus būrelius iš eilės, bet daugiausiai – metus laiko. Dėl to ir muzikos mokyklą buvo sudėtinga baigti, nes jau po pirmos klasės peržegnojau tuos laiptus ir sakiau, kad daugiau niekada čia neisiu. Man norėjosi patirti daug ir visko, gal natūraliai iš savo bailumo. Net ir į sceną ėjau iš didžiulės baimės“, – atskleidė ji.
Pasidalijo darbo užkulisiais
Užsiminusi apie baimę, Donalda papasakojo ryškų prisiminimą iš savo vaikystės. Kaip teigė moteris, kartą vasaros estradoje, jai būnant paaugle, netikėtai pribėgusi mergina jai įspyrė.
„Galbūt iš to paaugliško pavydo pagalvojau, kad vieną dieną užlipsiu ant šios scenos ir daugiau manęs niekas nespardys. Pasirinkau tokią tėkmę, kad einu visur, kur mane pašaukia, domiuosi viskuo. Aš tiesiog plaukiu ir džiaugiuosi gyvenimu, labai jį myliu“, – šyptelėjo D. Meiželytė.
Šiuo metu D. Meiželytė yra Vilniaus miesto vicemerė, kuruojanti ikimokyklinį ir neformalųjį ugdymą, jaunimo reikalus. Pasak laidos viešnios, šis darbas jai teikia daug džiaugsmo.
„Daug kas manęs klausia, kada grįšiu koncertuoti, vesti renginių. Bet dabar aš esu savo rogėse, jaučiu tokią pilnatvę. Kuruoju labai daug įstaigų – net 125, o metus laiko buvo ir 267. Aš vadovauju ne per tą mąstymą, kad esu piramidės viršūnėje ir kaip pasakiau, taip ir bus. Einu tiesiai pas žmones į kolektyvus, bendruomenes, telkiu juos kaip komandą ir esu jiems kaip partnerė. Kad žmonėms dingtų tas baimės jausmas, jog atvažiavo valdžia, nes anksčiau būdavo tokių momentų, kad visi lyg prakaito išpilti...
O dabar mane visur pasitinka, ima į glėbį. Gal ir nėra tai labai gerai, bet man svarbus kiekvienas, neskirstau žmonių pagal pareigybes, kiekviename matau žmogų. Man tai yra labai svarbu. Gaila, kad liko tik pusantrų metų, bet išnaudosiu tą laiką geriausiai, kaip galėsiu“, – apie savo pareigas pasakojo D. Meiželytė.
Prabilo apie čekiukų skandalą
Astrologas N. Šulija taip pat pastebėjo, kad po liūto ženklu gimusios Donaldos charakteryje yra stiprus teisingumo jausmas. Šiam teiginiui moteris neprieštaravo.
„Šeštoje klasėje nuėjau pas tėvus ir pasakiau, kad daugiau niekada jiems nemeluosiu. Jie žiūri, nesupranta... Nes vyresnė sesuo prisimeluodavo ir tai visada išaiškėdavo. Aš nusprendžiau, kad melavimas atima labai daug gyvenimo laiko. Jeigu meluoji, turi tai prisiminti, kad nesuklystum antrąkart. Todėl geriau sakyti taip, kaip yra ir nesukti sau galvos.
Mano sąžinė yra viena, kitos nebus ir neduok Dieve aš negalėsiu ramiai miegoti. Dabar aš dešimtą vakaro užmiegu, prabundu kaip kirvis be žadintuvo. Esu visiškai rami. Kai buvo čekiukų skandalas, maniškius rodė kaip pavyzdinius. Ta mano vidinė sąžinė...“, – tikino ji.
Tiesa, kaip pastebėjo N. Šulija, Donaldos horoskopas rodo, kad ji turi ir gabumų verslui. Išgirdusi tai moteris atskleidė, kad tam tikra prasme tai buvo jos gyvenime.
„Savo koncertinėje veikloje aš pati buvau sau vadovas, dirbau be vadybininkų – kada, kur ir už kiek pati norėjau. Nors buvo norinčių mane prodiusuoti, bet kažkaip man pačiai paprasčiau, – sakė ji. – O darant verslą svarbu žinoti, kokia tame prasmė. Pinigai man – tik priemonė.“
