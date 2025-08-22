Donaldos Meiželytės gyvenime – nauji vėjai: „Esu dėkinga iki dangaus“

„Popkultūros“ atlikėjai pasakoja, kad dainą „Saulė nusileido“ prisiminė netikėtai – pradėję ruoštis vasaros koncertams, rašoma pranešime spaudai.
„Ieškojome dainų, kurios į mūsų muzikinę programą galėtų įnešti šiek tiek nostalgijos. Mintyse suskambo „Saulė nusileido, vakaras atėjo tyliai...“. Išsiaiškinome, kad šios dainos lietuvišką tekstą parašė Donalda. Todėl nusprendėm pasikviesti į studiją būtent ją ir sudainuoti drauge“, – pasakoja „Popkultūros“ atlikėjas Emilis Lingė.
Draugystė, prasidėjusi scenoje
„Popkultūros“ ir D. Meiželytės draugystė užsimezgė visiškai spontaniškai.
„Susipažinome koncerto metu. Donalda turėjo pasirodyti po mūsų, bet nusprendė į sceną žengti anksčiau – mums atliekant paskutinį kūrinį. Buvo netikėta ir patiems, ir auditorijai. Bet tai tik priminė, kad netikėtumai scenoje yra pati geriausia dalis!“, – sako Valdas Kabutavičius.
„O dirbti su Donalda – mums didelė garbė ir malonumas. Juk jos pristatinėti nereikia, beliktų ginčytis kokia eilės tvarka surikiuoti visas Donaldos veiklas. Mums įdomiausia ta, kuri susijusi su muzika. Juk ne vienas, išgirdęs jos vardą, vis dėlto pirmiausia pradės niūniuoti „Mūsų linksmas gyvenimas“ melodiją“, – priduria E. Lingė.
Kaip „Cara Mia“ virto „Saulė nusileido“
Daina „Saulė nusileido“, tiksliau – jos originalas, skamba jau kelis dešimtmečius, iš kartos į kartą. Juk tai – legendinio merginų dueto „Baccara“ dainos „Cara Mia“ lietuviška versija. Melodija pirmąsyk suskambo 1977 m., taigi, beveik prieš pusę amžiaus.
O lietuviškai – kiek vėliau. Tekstą „Saulė nusileido“ prieš keliolika metų parašė Donalda – šį kūrinį dainavo Inga ir Arūnas Valinskai, taip pat yra atlikusi ir pati.
„Dabar mano koncertinė veikla pristabdyta. Bet buvo labai miela, kad „Popkultūra“ nusprendė prisiminti mano tekstu skambančią dainą ir pakvietė padainuoti kartu. Tai sukėlė man daug sentimentų ir prisiminimų, esu dėkinga iki dangaus!“, – sako D. Meiželytė.
Sugrįžtanti nostalgija
„Popkultūros“ atlikėjai sako esantys įsitikinę, kad daina „Saulė nusileido“ vėl turi skambėti – ir šalies radijo stotyse, ir internete.
„Manau, kad ši daina dar ilgai liks nepamiršta – ji tiesiog privalo skleisti šilumą ir nostalgiją tiems, kurie prisimena „disco“ erą ir audringus jos vakarėlius“, – sako V. Kabutavičius.
„YouTube“ nuoroda:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!