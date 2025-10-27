Prisimenate „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusį Baggy B? Štai kaip jis gyvena dabar

Kalbėdamasis su vedėju N. Šulija, laidos svečias P. Pročkys papasakojo, kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena, kokių planų turi ateičiai bei ką nuveikė per metus, kai buvo dingęs iš viešumos.
Atskleidė savo pseudonimo reikšmę
Pokalbio pradžioje N. Šulija pasiteiravo pašnekovo – o ką gi reiškia jo pseudonimas Baggy B?
„Tai buvo tų laikų hiphopo kultūros Lietuvoje tendencija. Aš rengiausi būtent tokiu stiliumi, jis man labai patiko. Tad išvertus į lietuvių kalbą „baggy“ reiškia „apsmukęs“, kas vėlgi sugrįžta į madą, kalbant apie stilių. Tais laikais man buvo 18 metų, tad raidė „B“ asocijavosi su žodžiu „berniukas“, – savo pseudonimo atsiradimo istoriją pasakojo atlikėjas.
Baggy B daugelį metų buvo dingęs iš viešumos, tačiau kalbėdamasis su N. Šulija jis atskleidė, kad šiuo metu sugrįžta ne tik į kūrybą, bet ir į sceną. Visgi, kaip pabrėžė atlikėjas, net ir tuo metu, kai buvo retai matomas, jis nesėdėjo vietoje.
„Aš gyvenau paprastą, žmogišką gyvenimą, dirbau. Mano užsiėmimai vis tiek buvo arti muzikos. Pavyzdžiui, buvau išvykęs į kitą šalį, kur bare ar kažkur kitur ant scenos dedikuodavau savo kūrybą, atlikdavau populiariąją muziką.
Ties šiuo dalyku užtrukau kelis metus, bet buvo visai smagu. Mes, kaip baras, save pakėlėme į tokią aukštumą, kad išvažiavę į kitas šalis, kaip baro komanda, galėjome sukurti ant scenos tokį sugrąžinimą žmonėms į vasarą. Man pačiam tai buvo įdomu“, – kalbėjo jis.
Prasitarė apie ateities planus
Analizuodamas pašnekovo horoskopą, astrologas N. Šulija pastebėjo vieną įdomų dalyką – jis teigė, kad Baggy B galėtų būti puikus vadovas. Pasirodo, jis iš tikrųjų turi minčių imtis verslo.
„Man buvo kilusių minčių apie kavos industriją, kavinės atidarymą. Todėl prašau žiūrovų komentaruose parašyti, ar ateitumėte pas mane į kavinę, jeigu paruoščiau jums skanią kavą, – juokėsi jis. – Tokia idėja vis dar egzistuoja mano galvoje ir galbūt kada nors pamėginsiu.“
Jeigu Baggy B imtųsi verslo, jis būtų Lietuvoje – atlikėjas tikino, kad apie gyvenimą kitoje šalyje nebegalvoja.
„Man patinka Lietuva, tai – gražus kraštas. Tikrai gyvensiu ir būsiu čia“, – tikino Baggy B.
