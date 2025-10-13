Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prisimenate buvusią TV laidų vedėją Laurą Imbrasienę? Štai ką moteris veikia dabar

2025-10-13 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 17:30

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija“ apsilankė moteris, kurią tikrai prisimena televizijos žiūrovai. Tai – buvusi laidų vedėja Laura Imbrasienė. Iš viešumos jau ne vienerius metus dingusi moteris atskleidė, kuo gyvena šiandien ir koks yra tikrasis jos atrastas pašaukimas.

Naujienų portalo tv3.lt ir TV3 Plius laidoje „Tavo horoskopas su Nagliu Šulija" apsilankė moteris, kurią tikrai prisimena televizijos žiūrovai. Tai – buvusi laidų vedėja Laura Imbrasienė. Iš viešumos jau ne vienerius metus dingusi moteris atskleidė, kuo gyvena šiandien ir koks yra tikrasis jos atrastas pašaukimas.

Iš ekranų dingusios Lauros kasdienybė šiandien atrodo visiškai kitaip nei tuomet, kai moteris žibėjo televizijoje. Šiandien L. Imbrasienės prioritetu yra tapę vaikai – ji vadovauja su didele meile įkurtam privačiam darželiui „Išdykęs vėjas“.

„Manifestuoji, manifestuoji ir aplinkybės susiklostė taip, kad atsidūriau scenoje, o po to nuo jos pasitraukiau ir išėjau pas vaikus. Jie mano gyvenime yra nuo pat paauglystės. Nelabai prisimenu, koks santykis buvo iki to, bet paauglystėje visi kiemo vaikai dažniausiai leisdavo laiką su manimi, visos kaimynės man patikėdavo savo mažiausius vaikus. Man tai būdavo didžiulis džiaugsmas“, – laidoje pasakojo ji.

Laura Imbrasienė atrado tikrąjį pašaukimą

Galiausiai meilė vaikams lėmė ir Lauros studijų pasirinkimą – moteris pagal specialybę yra technologijų mokytoja, baigusi ir edukologijos magistrantūros studijas.

„Tačiau vėliau buvo momentas, kai mokslus pastūmiau į šalį ir pasukau televizijos keliu. Šiek tiek turėjau sąsajų ir su podiumu, tad ir čia mano kelias buvo nukrypęs. Išsibandžiau įvairiausius dalykus, bet vasaromis grįždavau pas vaikus – mano vyras turėdavo pakentėti, nes užsidarydavau į stovyklas, tris mėnesius leisdavau su jaunimu, būdavau atsakinga už jų ugdymą. Tas laikas man būdavo labai smagus“, – pasakojo L. Imbrasienė.

Astrologas N. Šulija, analizuodamas L. Imbrasienės horoskopą pastebėjo, kad moteris turi savybę kalbėti tomis temomis, kurių žmonės įprastai vengia. Šiam teiginiui Laura neprieštaravo.

„Esu atėjusi iš tos kartos, kur žmonės sakydavo: nereikia, paslėpkime, tegul taip būna, kam čia reikia. Bet mano vidinis maištautojas sakydavo: ne, aš vis tiek noriu pasisakyti apie tai, kas žmonėms galbūt reikalinga. Norėčiau ir daugiau tų temų paplėtoti, visada stengiuosi ištiesi pagalbos ranką žmonėms“, – teigė laidos viešnia.

Be to, kalbėdamasi su N. Šulija, L. Imbrasienė atskleidė netikėtą faktą apie save – pasirodo, moteris yra susidomėjusi astrologija.

„Turbūt pagal amžių prieini tą tašką, kai pradeda rūpėti visatos dėsniai. Domiuosi astrologija minimaliai, bet prieš keletą dienų pagalvojau, kad norėčiau eiti to mokytis“, – atskleidė moteris.

Tiesa, kur kas labiau Laura domisi kitu dalyku – numerologija, kurios principus taiko net ir savo kasdienybėje.

„Šiek tiek domiuosi numerologija ir taikau ją savo darbe. Taip susiskaičiuoju savo vaikučius, kad žinočiau tam tikrus niuansus. Ir jie pasitvirtina. Labai smagu, kai gali vaiką nuo mažų dienų vesti tam tikra kryptimi ir pernelyg nesvyruoti“, – šyptelėjo L. Imbrasienė.

Visą laidą žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

