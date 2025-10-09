Kalendorius
1 Zodiako ženklui nusimato didžiulė finansinė sėkmė: Šulija ragina nepraleisti progos

2025-10-09 18:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 18:10

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Saulė šią savaitę toliau judės ramiu, tvarkingu, nuosaikiu Svarstyklių ženklu ir mokys mus kreipti dėmesį į tai, kas gražu ir turi estetinę vertą.

Nakties šviesulys Mėnulis artėja prie savo Pilnaties, kuri įvyks antradienį paryčiais. Pilnatis įvyks Avino ženkle, kuris tikrai nesidrovi sakyti ką galvoja, ir daryti kas tik šauna į galvą. Dėl to savaitės pradžioje aplink mus gali būti nemažai grubokų emocijų ir jų diktuojamų poelgių. Tačiau artėjant savaitės viduriui bendras emocinis fonas aprims.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus pirmadienį vakarop pereis iš Svarstyklių ženklo į Skorpioną ir iš karto taps gerokai kritiškesnis aplinkai, bet ir įžvalgesnis, ne tik iš tolo matys silpnąsias bet kokios teorijos arba sumanymo vietas, bet ir visokius trūkumus greitai šalins.

Gražuolė Venera šią savaitę keliaus Mergelės ženklu, todėl bus sau nelabai palankioje aplinkoje, kuri gerosioms Veneros savybėms atsiskleisti tikrai nepadės. Maža to, savaitės pabaigoje Venera atsidurs tiesiai priešais šaltąjį Saturną, tai yra susidurs su kliūtimis, kurios ją dar kartą ribos ir stabdys. Dėl to ne, grožis šią savaitę pasaulio negelbės, ir priešingai – dažnai reikės gelbėti grožį.

Kariūnas Marsas toliau keliaus Skorpiono ženklu. Būdamas čionai jis yra tikras kraugerys, visuomet pasirengęs smogti į jautriausią vietą ir nesidrovėdamas daro tai kuo skaudžiau. Todėl dabar yra toks laikas, kai žinios iš mūšių laukų būna išties įspūdingos, o kriminalinė kronika dažnai tiesiog pribloškia. Buityje Marsas Skorpione patikrina kaip veikia šiukšlių ir ypač nuotėkų šalinimo, kanalizacijos, ar nereikia ko taisyti valymo įrenginiuose ir panašiai.

Avinas

Ši savaitė gali būti apie santykius arba santykį su svarbiu jums žmogumi. Tas santykis neprivalo būti asmeniškas, gali būti ir dalykiškas, – bent kol kas. Bet palaikyti ir puoselėti jį laikas labai geras. Puikus laikas ieškoti sąjungininkų arba rėmėjų. Taip pat dabar yra geras laikas rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais, nebūtinai vien savais.

Jautis

Tikėtina, kad ši savaitė atneš daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir visokių reikalų tvarkymo. Tai gali būti nelabai įdomu, tačiau reikalinga, todėl teks klampoti. Vėlgi, didesnių kliūčių greičiausiai nebus, todėl susitvarkysite nesunkiai. Palankus laikas rūpintis sveikatos reikalais. Taip pat ši savaitė gali atnešti nemažai progų smagiai pasilinksminti, arba nuveikti ką įdomaus.

Dvyniai

Bus visko daug. Tikrai bus daug nedidelių darbų ir visokių pareigų vykdymo, čia visko reikės imtis neatidėliojant ir daryti tiksliai taip, kaip reikia. Tai bus nelabai įdomu, bet taip reikės. Taip pat ši savaitė atneš daug progų smagiai pasilinksminti ir/ar sukurti ką mielo bei gražaus. Taip pat didžiąją savaitės dalį būtų palanku rūpintis, kad namie būtų dar gražiau ir dar patogiau.

Vėžys

Ši savaitė atneš daug darbų arba kitokios veiklos namie. Tai geras laikas siekti, kad čia būtų dar jaukiau ir dar gražiau, o į bendrą veiklą įtraukti namiškiai – dar laimingesni. Taip pat ši savaitė atneš daug smagaus judesio arba pramogų, kurios skatina smagiai pajudėti ir dar pašmaikštauti. Taip pat ši savaitė atneš daug smagaus bendravimo su maloniais jums žmonėmis.

Liūtas

Vidinė būsena bus tokia, kad niekur skubėti nesinorės. Priešingai, dažnai norėsis pabūti ramiai, apsidairyti aplink, pagalvoti kaip čia padarius, kad į supančią aplinką įsiliejus kaip galima sklandžiau. Puikus laikas pasikalbėti su draugais, plėsti kultūrinį akiratį. Žinoma, nestigs ir veiklos – dabar labai geras metas namie viską daryti taip, kaip viskas turi būti.

Mergelė

Nemažai laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti piniginiai arba turtiniai reikalai. Tikėtina, kad šioje srityje bus ir smagios veiklos, ir apčiuopiamos naudos – metas tam labai palankus. Tą ir vidinė būsena skatins – labai dažnai būsite atsipalaidavę, žaismingi, linkę kurti gražius dalykus ir jais pasidžiaugti patys. Taip pat ši savaitė atneš daug spartaus judėjimo.

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, svetingumo  arba patogumų kūrimu. Taip pat ši savaitė gali atnešti ir įvairių piniginių reikalų – šioje srityje tikrai būsite ir labai įžvalgūs, ir dalykiški, ir nebijosite greitai žengti numatyto tikslo link. Žinoma, naudos ilgai laukti nereikės.

Skorpionas

Būsite labai – labai energingi, labai veiklūs ir labai drąsiai žengsite savo tikslo arba tikslų link. Be to, būsite labai dalykiški ir labai sparčiai tvarkysite visokius reikalus, kurių kaip tyčia bus išties nemažai. Labai geras laikas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija ir panašiais dalykais. Taip pat labi geras jis ir sportuojantiems.

Šaulys

Darbe gali būti ne tiek darbo ar su profesija susijusios veiklos, kiek kažkokių smagių, malonių smulkmenų, kurios tikrai džiugins. Sėkmė lydėtų tuos, kurių veikla susijusi su grožio arba pramogų kūrimu. Taip pat šią savaitę bus svarbios įvairios kolektyvinės veiklos formos – puikus laikas aptarti tai kas svarbu su artimais draugais ir su bendraminčiais dalykinėje srityje. Ir net kažką nuveikti kartu.

Ožiaragis

Nemažai veiklos gali būti darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti ganėtinai greitai ir taip kaip reikia, bet jums tikrai nestigs nei energijos, nei kūrybiškumo, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite kuo puikiausiai. Taip pat dabar yra puikus laikas ne tik susitikti su artimais draugais ir aptarti visiems svarbius reikalus, bet ir energingai imtis bendros veiklos.

Vandenis

Atrodo, teks kibti į darbus darbe arba profesijos srityje. Jų bus daug, viską reikės daryti labai greitai ir tiksliai taip kaip reikia. Kita vertus, energijos, veiklumo, įžvalgumo ir dalykinio kibumo tikrai nestigs, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite kuo puikiausiai. Taip pat ši savaitė palanki rudens kelionei – ir pailsėti, ir smagių įspūdžių pasisemti pavyktų kuo puikiausiai.

Žuvys

Atrodo, dalykinės veiklos nebus daug, nors metas tvarkyti kai kuriuos piniginius reikalus ir bus visai neblogas. Iš tiesų šią savaitę tęsiasi palankus metas palaikyti, puoselėti ryšį su svarbiu jums žmogumi. Čia viskas bus gerai, bet apdairumo prireiks savaitės pabaigoje. Taip pat dabar tęsiasi puikus metas kelionei, ypač tokiai, kuri skatina smarkiau pajudėti. Bet taip bus dar įdomiau.

