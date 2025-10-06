1 Zodiako ženklo vyrus vadina tikrais širdžių daužytojais: nesakykite, kad neįspėjo

Ar ryžtumėtės vengti santykių su žmogumi, kuris, pagal astrologiją, greičiausiai sudaužys jūsų širdį? Galbūt atsakymas būtų „taip“, o gal – „ne“, rašoma yourtango.com.
Juk net ir rizikuodami širdies skausmu, tuo pačiu rizikuotumėte prarasti visus gražius dalykus, kuriuos meilė gali atnešti – juoką, švelnumą, artumą ir džiaugsmą, kurį patiriame būdami su mylimu žmogumi.
Širdies skausmas – sunki patirtis, tačiau laikui bėgant mes išsigydome žaizdas. Net jei rizika kentėti išlieka, vėl atveriame savo širdis meilei.
Vis tik, jei norite suprasti, ko tikėtis santykiuose, verta pažvelgti į horoskopą – jis gali padėti žengti toliau.
Kalbėdami apie astrologiją ir kiekvieno Zodiako ženklo savybes, kalbame bendrai – juk kiekvienas žmogus unikalus. Vis dėlto vienas ženklas yra labiau linkęs neapdairiai elgtis su jausmais nei kiti.
Šaulys (lapkričio 22 d. – gruodžio 21 d.)
Šauliai garsėja savo laisvės troškimu ir nuolatiniu siekiu patirti naujų įspūdžių. Jie dažnai pirmiausia galvoja apie savo poreikius ir norus, o ne apie partnerio jausmus.
Jei jums reikia, kad jie pasiliktų šalia, deja – jų kelionės planai jau sudėstyti arba jie jau nusprendę pasiekti kokį nors naują tikslą. Šauliai yra spontaniški, bet ir egocentriški: dažnai jie nesupranta, kodėl jų veiksmai žeidžia kitus.
Dar blogiau – kai jie sudaužo širdį, nuoširdžiai stebisi, kodėl jūs vis dar kenčiate. Šauliai nėra garsėjantys empatija ar gebėjimu pažvelgti į situaciją iš kito žmogaus perspektyvos, todėl dažnai nesupranta, kodėl buvęs partneris negali tiesiog „pamiršti ir judėti toliau“.