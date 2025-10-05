Vyro neištikimybę žmonai išdavė vos 1 detalė namuose: skubiai perspėja kitas

Ji pasakojo, kad po vienos dienos, kai buvo išvykusi, patikrino svarstyklių atmintį ir aptiko du vėlyvos nakties pasisvėrimus – 00:15 ir 00:26 val. – kurių abu rodė lygiai 120 svarų (54 kg), rašoma theindependent.com.
„Aš nesveriu 120 svarų ir tą dieną manęs namuose nebuvo, tik mano vyras“, – rašė ji.
Moteris paaiškino, kad jų santuokoje jau buvo neištikimybės atvejų, o kuomet aptiko svarstyklių rodmenis jie buvo skyrybų procese, tačiau abu buvo sutarę „nebūti su kitais žmonėmis, ypač šeimos namuose“.
„Mūsų tikslas buvo dirbti su savimi ir pabandyti susikurti kuo geresnes sąlygas tokiam gyvenimui kartu. Vis tik mūsų bendras susitarimas buvo nesusitikinėti su kitais žmonėmis“, – pabrėžė ji.
Internautų reakcijos
Įrašas sulaukė daugybės reakcijų. Vieni ragino moterį nelaukti ir užbaigti skyrybas.
„Tiesiog užbaik skyrybas. Dabar gali būti rami, žinodama, kad tai teisingas sprendimas“, – rašė vienas iš internautų.
„Profesionalus patarimas – nesakyk jam, kad žinai. Susisiek su advokatais ir susidėliok planą“, – patarė kitas.
„120 svarų po vidurnakčio – tai tikrai ne jo draugas“, – svarstymais dalijosi trečiasis.
Įdomu tai, kad kai kurie komentatoriai kritikavo ją dėl nepasitikėjimo partneriu, nes pasitikrino svarstyklių duomenis. Visgi didžioji dauguma išreiškė užuojautą.
„Tu jau žinai, kad jis apgavikas. Kam tau dar daugiau įrodymų? Tai tik kenkia tavo psichinei sveikatai“, – guodė internautas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!