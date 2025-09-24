Naujos detalės iš neištikimybės skandalo „Coldplay“ koncerte: Cabot vyras užfiksuotas su kita moterimi

52-ejų Kristin su 60-mečiu Andrew buvo susituokę vos dvejus metus, iki to laiko, kai Kristin buvo parodyta su Andy per bučinių kamerą. Legendinės grupės lyderis Chrisas Martinas pastebėjo Kristin ir Andy elgesį bei publikos akivaizdoje pašmaikštavo, jog pora galbūt turi romaną. Užklupti ant didžiulio ekrano, prieš 66 tūkstančius žiūrovų, abu sumišo ir bandė slėptis, rašo mirror.co.uk.
Paaiškėjo tiesa apie Kristin vyrą
Tuo metu buvo teigta, kad Andrew, Kristin vyras, viešėjo Japonijoje, tačiau dabar aiškėja, jog jis pats dalyvavo koncerte – tik kur kas santūriau, lydimas naujos pažįstamos.
Šeimos bičiulių teigimu, Kristin ir Andrew jau kurį laiką gyveno atskirai, o jų skyrybos vyko taikiai. Kristin į koncertą buvo atvykusi su kolegomis, o Andrew – su naująja drauge.
@sixviralvids a new footage has been surfaced of #astronomer CEO Andy Byron. It appears the person who took this video knows exactly who they're filming! #fyp #andy #coldplay #concert #cheat #coldplayconcert ♬ original sound - SixViralVids
Artimieji tikina, kad Kristin nesijautė galinti viešai pasisakyti, nes tuo metu jau vyko skyrybų procesas. Ji pripažino, kad elgesys su vadovu buvo netinkamas, tačiau nebuvo jokio romano – tik draugiškas apkabinimas, kuris pasirodė dviprasmiškai.
Rugpjūčio 13 d. Kristin oficialiai padavė prašymą dėl skyrybų. Tuo metu jos vadovas Andy Byronas jau buvo išsiskyręs su žmona Megan, kuri po skandalo socialiniuose tinkluose atsisakė vyro pavardės ir netrukus išvis panaikino paskyrą.
Po incidento Andy atsistatydino iš savo pareigų, o Kristin, kuri buvo išėjusi į ilgesnes atostogas, taip pat vėliau paliko darbą personalo skyriuje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!