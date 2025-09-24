Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Naujos detalės iš neištikimybės skandalo „Coldplay“ koncerte: Cabot vyras užfiksuotas su kita moterimi

2025-09-24 18:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 18:05

Kristin Cabot atsidūrė skandalo centre, kai šią vasarą „Coldplay“ koncerto metu buvo užfiksuota bučinių kameros, apsikabinusi su savo vadovu Andy Byronu. Tačiau, kaip paaiškėjo, jos vyras Andrew tuo metu jau buvo žengęs toliau – jis taip pat lankėsi tame pačiame koncerte, tik su nauja drauge.

Andy Byronas / Stop kadras

Kristin Cabot atsidūrė skandalo centre, kai šią vasarą „Coldplay“ koncerto metu buvo užfiksuota bučinių kameros, apsikabinusi su savo vadovu Andy Byronu. Tačiau, kaip paaiškėjo, jos vyras Andrew tuo metu jau buvo žengęs toliau – jis taip pat lankėsi tame pačiame koncerte, tik su nauja drauge.

REKLAMA
0

52-ejų Kristin su 60-mečiu Andrew buvo susituokę vos dvejus metus, iki to laiko, kai Kristin buvo parodyta su Andy per bučinių kamerą. Legendinės grupės lyderis Chrisas Martinas pastebėjo Kristin ir Andy elgesį bei publikos akivaizdoje pašmaikštavo, jog pora galbūt turi romaną. Užklupti ant didžiulio ekrano, prieš 66 tūkstančius žiūrovų, abu sumišo ir bandė slėptis, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo tiesa apie Kristin vyrą

Tuo metu buvo teigta, kad Andrew, Kristin vyras, viešėjo Japonijoje, tačiau dabar aiškėja, jog jis pats dalyvavo koncerte – tik kur kas santūriau, lydimas naujos pažįstamos.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimos bičiulių teigimu, Kristin ir Andrew jau kurį laiką gyveno atskirai, o jų skyrybos vyko taikiai. Kristin į koncertą buvo atvykusi su kolegomis, o Andrew – su naująja drauge.

REKLAMA

@sixviralvids a new footage has been surfaced of #astronomer CEO Andy Byron. It appears the person who took this video knows exactly who they're filming! #fyp #andy #coldplay #concert #cheat #coldplayconcert ♬ original sound - SixViralVids

Artimieji tikina, kad Kristin nesijautė galinti viešai pasisakyti, nes tuo metu jau vyko skyrybų procesas. Ji pripažino, kad elgesys su vadovu buvo netinkamas, tačiau nebuvo jokio romano – tik draugiškas apkabinimas, kuris pasirodė dviprasmiškai.

REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūčio 13 d. Kristin oficialiai padavė prašymą dėl skyrybų. Tuo metu jos vadovas Andy Byronas jau buvo išsiskyręs su žmona Megan, kuri po skandalo socialiniuose tinkluose atsisakė vyro pavardės ir netrukus išvis panaikino paskyrą.

Po incidento Andy atsistatydino iš savo pareigų, o Kristin, kuri buvo išėjusi į ilgesnes atostogas, taip pat vėliau paliko darbą personalo skyriuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų